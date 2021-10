James Bond prinde la public: filmul No Time to Die s-a menţinut pe primul loc în box office-ul românesc de weekend

„Nu e vreme de murit/ No Time to Die”, al 25-lea film din seria „James Bond”, s-a menţinut pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, arată News.ro.

Cu încasări de 589.427 de lei în al doilea weekend de la lansarea în cinematografele româneşti, totalul geenrat până în prezent a depăşit 2,3 milioane de lei, potrivit cifrelor publicate de Cinemagia.

Ultimul film cu Daniel Craig în rolul Agentului 007 îi are în distribuţie pe Rami Malek, Lashana Lynch, Léa Seydoux, Ana de Armas, Ben Whishaw şi Christoph Waltz.

Acţiunea din „No Time to Die” are loc după cinci ani de la evenimentele din „Spectre”, când Bond a decis să lase în urmă viaţa de agent secret şi să se bucure de libertate în Jamaica. Liniştea lui nu a durat însă foarte mult, pentru că vechiul lui prieten din CIA, Felix Leiter, are nevoie de serviciile lui. Astfel, ajunge pe urmele unui infractor misterios care are pe mâini o nouă şi foarte periculoasă tehnologie.

Locul al doilea în box office-ul românesc de weekend a fost ocupat de animaţia „Familia Addams 2/ The Addams Family 2”, cu încasări de 142.185 de lei în primul weekend pe marile ecrane din ţară.

Caracterizat drept un roadmovie exotic cu aventuri stranii şi umor bizar, pentru această producţie şi-au împrumutat vocile Oscar Isaac, Chloë Moretz, Charlize Theron, Wanna Walton, Bill Hader şi Nick Kroll.

Distribuitorul acestor lungmetraje, Forum Film România, nu comunică numărul spectatorilor.

Animaţia „Boss Baby: Afaceri de familie/ Boss Baby: Family Business”, distribuită de Ro Image 2000, a coborât un loc, până pe trei, după ce, în al patrulea weekend de la debut, a fost vizionată de 2.649 de spectatori şi a generat încasări de 54.286 de lei.

Lungmetrajul „Lecţii de persană/ Persian Lessons”, o poveste despre supravieţuire şi prietenie premiată la festivalurile de la Lodz şi Valladolid, a debutat pe poziţia a patra în clasament, cu 3.123 de spectatori şi încasări de 43.827 de lei.

„Lecţii de persană”, distribuit de Independenţa Film, spune povestea unui tânăr evreu belgian, interpretat de Nahuel Pérez Biscayart, care încearcă să evite execuţia într-un lagăr nazist pretinzând că este iranian. El îşi inventează o nouă identitate, dar şi o limbă, pentru a-şi salva viaţa.

O altă animaţie, „Luca”, s-a clasat pe locul al cincilea în top. După al 13-lea weekend de la premieră, lungmetrajul distribuit de Forum Film a generat încasări de 35.130 de lei.

Top 10 al box office-ului românesc de weekend este completat de comedia românească „Zăpadă, ceai şi dragoste”, producţia fantasy „Shang-Chi şi legenda celor zece inele/ Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, animaţia „Patrula căţeluşilor: Filmul/ Paw Patrol: The Movie”, filmul horror „Malignant - Încarnarea răului” şi de drama romantică „După ce ne-am îndrăgostit/ After We Fell”.