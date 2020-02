Johnny Depp produce un documentar despre muzicianul punk irlandez Shane MacGowan, solistul și compozitorul trupei Pogues, arată Smart N Roll, potrivit Mediafax.

Legendarul muzician irlandez folk-punk este eroul documentarului regizat de Julien Temple.

Julien Temple, care a mai semnat producții precum ”Glastonbury”, ”The Filth and the Fury”, ”London: The Modern Babylon”, se ocupă de pelicula care analizează nu doar personalitatea muzicianului și creația acestuia ci și diaspora irlandeză.

Temple colaborează cu Johnny Depp și Stephen Deuters pentru producerea documentarului.

"Nu e cel mai ușor lucru să faci un film despre Shane MacGowan", spune Temple. “Shane a visat să aducă muzica irlandeză generațiilor tinere și lumii”, arată regizorul.

Shane MacGowan, născut în 1957, este cunoscut mai ales pentru calitatea de solist al trupei The Pogues. A colaborat cu artiști precum , Joe Strummer, Nick Cave, Steve Earle și Sinéad O'Conno. A fost liderul trupei The Pogues între 1982 și 1991, revenind în trupă între 2001 și 2014.