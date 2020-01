„Joker”, „The Irishman” şi „Once Upon a Time... in Hollywood” au cele mai multe nominalizări la gala premiilor BAFTA

Lungmetrajele „Joker”, de Todd Phillips, „The Irishman”, de Martin Scorsese, şi „Once Upon a Time... in Hollywood”, de Quentin Tarantino, au primit cele mai multe nominalizări pentru premiile acordate de Academia britanică de film, potrivit news.ro.

Gala premiilor BAFTA, ajunsă la a 73-a ediţie, va avea loc pe 2 februarie, la Royal Albert Hall din Londra, şi va fi prezentată de realizatorul de televiziune Graham Norton.

Academia Britanică de Artă a Filmului şi Televiziunii a anunţat că a introdus începând cu ediţia de anul acesta un premiu pentru „Casting” (distribuţie, n.r.). În plus, categoria „muzică originală" de la gala filmului a fost redenumită „coloană sonoră originală".

Amanda Barry, CEO al BAFTA, a declarat marţi că nominalizările au fost votate de 6.700 de membri ai Academiei, iar Ella Balinska şi Asa Butterfield au anunţat selecţiile pentru principalele categorii.

Cele mai multe selecţii, 11, au revenit filmului „Joker”, urmat de „The Irishman” şi „Once Upon a Time...”, cu câte 10. Drama de război „1917”, regizată de Sam Mendes şi premiată recent cu două Globuri de Aur, a primit 9 nominalizări, iar „Jojo Rabbit” al lui Taika Waititi, 6.

„Little Women”, „Marriage Story” şi „The Two Popes” au primit câte cinci nominalizări.

La categoria „cel mai bun film” au fost nominalizate „1917”, de Sam Mendes, „Joker”, de Todd Phillips, „Once Upon a Time... in Hollywood”, de Quentin Tarantino, „The Irishman”, de Martin Scorsese, şi „Parasite”, de Bong Joon Ho.

Nominalizaţii pentru „cel mai bun regizor” sunt: Sam Mendes, pentru „1917”, Quentin Tarantino, pentru „Once Upon a Time... in Hollywood”, Todd Phillips, pentru „Joker”, Martin Scorsese, pentru „The Irishman”, şi Bong Joon Ho, pentru „Parasite”.

Pentru rol principal au fost nominalizaţi Leonardo DiCaprio, pentru „Once Upon a Time... in Hollywood”, Joaquin Phoenix, pentru „Joker”, Jonathan Pryce, pentru „The Two Popes”, Taron Egerton, pentru „Rocketman”, şi Adam Driver, pentru „Marriage Story”.

Cea mai bună actriţă în rol principal va fi aleasă dintre Scarlett Johansson, pentru „Marriage Story”, Jessie Buckley, pentru „Wild Rose”, Saoirse Ronan, pentru „Little Women”, Charlize Theron, pentru „Bombshell”, şi Renee Zellweger, pentru „Judy”.

La categoria „actor în rol secundar”, au fost aleşi Anthony Hopkins, pentru „The Two Popes”, Brad Pitt, pentru „Once Upon a Time... in Hollywood”, Al Pacino, pentru „The Irishman”, Joe Pesci, pentru „The Irishman”, şi Tom Hanks, pentru „A Beautiful Day in the Neighborhood”.

Margot Robbie a primit două nominalizări la categoria „actriţă în rol secundar”, pentru rolurile din „Bombshell” şi „Once Upon a Time... in Hollywood”. La această categorie au mai fost nominalizate Laura Dern, pentru „Marriage Story”, Scarlett Johansson, pentru „Jojo Rabbit”, şi Florence Pugh, pentru „Little Women”.

Pentru scenariu adaptat au fost selectaţi Taika Waititi, pentru „Jojo Rabbit”, Steven Zaillian, pentru „The Irishman”, Todd Phillips şi Scott Silver, pentru „Joker”, Greta Gerwig, pentru „Little Women”, şi Anthony McCarten, pentru „The Two Popes”.

Pentru scenariu original au fost nominalizaţi Emily Halpern, Sarah Haskins, Susanna Fogel şi Katie Silberman, pentru „Booksmart”, Rian Johnson, pentru „Knives Out”, Noah Baumbach, pentru „Marriage Story”, Quentin Tarantino, pentru „Once Upon a Time... in Hollywood”, şi Han Jin Won şi Bong Joon Ho, pentru „Parasite”.

La categoria „cel mai bun film într-o limbă străină” au fost selectate „The Farewell” (China), „Dolor y gloria” (Spania), „Parasite” (Coreea de Sud), „For Sama” (Marea Britanie, SUA) şi „Portrait de la jeune fille en feu” (Franţa).

Cel mai bun film britanic va fi „1917”, regizat de Sam Mendes, „For Sama”, de Waad Al-Kateab şi Edward Watts, „The Two Popes”, de Fernando Meirelles, „Bait”, de Mark Jenkin, „Rocketman”, de Dexter Fletcher, sau „Sorry We Missed You”, de Ken Loach.

Pentru categoria „distribuţie” au fost nominalizaţi Shayna Markowitz, pentru „Joker”, Victoria Thomas, pentru „Once Upon a Time.. in Hollywood”, Douglas Aibel şi Francine Maisler, pentru „Marriage Story”, Sarah Crowe, pentru „The Personal Histiry of David Copperfield”, şi Nina Gold, pentru „The Two Popes”.

În total, BAFTA acordă trofee la 24 de categorii, cărora li se adaugă BAFTA Rising Star (câştigător votat de public).

Anul trecut, lungmetrajele „Roma” al lui Alfonso Cuarón şi „The Favourite” al lui Yorgos Lanthimos au fost marile câştigătoare ale galei premiilor Academiei Britanice de Film.