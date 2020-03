Rockerul american Jon Bon Jovi vrea să compună o piesă împreună cu fanii. Starul a compus primul vers şi refrenul piesei „Do What You Can", care va fi completată de fani. În urmă cu două zile, David Bryan, clăparul trupei Bon Jovi, a anunţat că suferă de COVID-19, potrivit Mediafax.

„Am făcut ceea ce fac mai bine, adică să stau cu chitara mea, să compun ceva pentru voi, poate să vă înseninez ziua. Iată care este ideea mea: piesa asta o compunem împreună. Vă dau refrenul, primul vers, vă interpretez al doilea vers, pentru ca voi să îmi spuneţi povestea voastră. Spuneţi-mi prin ce treceţi, cum vă simţiţi, dacă suferiţi, vorbiţi despre ceremonia de absolvire care va fi anulată, despre acel bal la care este posibil sa nu mai participaţi, despre copilul care va veni pe lume şi despre cum nu puteţi face nimic în sensul ăsta, despre salariul pe care îl pierdeţi, despre cum este să fii liber, despre cum te uiţi de la fereastră şi te întrebi ce poţi face în situaţia asta. Ţineţi minte doar că vom trece de asta. Deci cântaţi-vă piesa, voi şi cu mine, împreună şi ţineţi minte: dacă nu puteţi face ce faceţi de obicei, faceţi ce puteţi", spune Jon Bon Jovi.

Citește și: OFICIAL - Cum arată declaraţia pe propria răspundere necesară celor care ies din case în timpul nopţii/ UPDATE: Model adeverința angajator

Jon a înregistrat primul vers al piesei „Do What You Can" (Fă ce poţi) şi le cere tuturor care doresc să i se alăture şi să compună cântecul împreună.

Artistul spune că s-a simţit inspirat pentru acest titlu pe când spăla vasele, ca voluntar, la un restaurant dedicat celor nevoiaşi din New Jersey, săptămâna trecută. Cineva i-a făcut o fotografie, iar Jon a luat fotografia şi atunci i-a venit şi ideea: „Dacă nu poţi face ce faci de obicei, fă ce poţi".

Fanii sunt invitaţi să posteze versurile pe site-ul rockerului american, iar versiunea finală va fi făcută publică în curând.

În urmă cu două zile, David Bryan, clăparul trupei Bon Jovi, a anunţat că suferă de COVID-19. "Sunt bolnav de o săptămână, dar mă simt mai bine cu fiecare zi care trece. Nu vă fie teamă. Este gripă, nu ciumă", a scris artistul pe Instagram.