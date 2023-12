Antrenorul portughez Jose Mourinho şi-a exprimat dorinţa de a rămâne la AS Roma, deşi echipa trece printr-o perioadă complicată în campionatul de fotbal al Italiei, informează L'Equipe.

"Când am semnat cu Roma, o săptămână mai târziu, am primit o ofertă fantastică. I-am informat despre asta. Nu am acceptat pentru că aveam un acord cu Roma. În decembrie, în timpul sezonului, am primit o ofertă din Portugalia, cu posibilitatea de a lucra cu cei mai buni jucători din lume, să câştig un EURO, să câştig o Cupă Mondială, să se vorbească despre mine, şi am spus nu. După finala Europa Conference League de la Budapesta, am fost să-i văd pe proprietari, i-am informat despre o ofertă din Arabia Saudită şi am spus nu. Nu trebuie să spun mai multe. Ceea ce vreau să spun este că, în ciuda tuturor dificultăţilor, vreau să rămân aici", a declarat Mourinho.

AS Roma este pe locul 8 în Serie A înaintea meciului de sâmbătă cu Napoli, din etapa a 17-a.