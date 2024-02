Jurnalista Emilia Șercan, în proces cu România TV: 'Practic, am fost linșată'. Curtea de Apel a modificat pedeapsa

Jurnalista Emilia Şercan a obținut o nouă victorie în procesul cu România TV, după ce televiziunea de știri a avut mai multe emisiuni denigratoare la adresa ei imediat după dezvăluirile acesteia privind plagiatul fostului premier Nicolae Ciucă.

După ce a câştigat în primă instanţă, Şercan a câştigat şi apelul împotriva televiziunii şi a realizatorului Ioan Korpos.

Astfel, conform Paginademedia.ro, dacă Tribunalul Bucureşti decisese că România TV trebuie să-i plătească Emiliei Şercan 2.000 de euro, plus cheltuieli de judecată, Curtea de Apel a modificat decizia. Astfel, Emilia Şercan trebuie să primească 10.000 de euro, plus cheltuieli de judecată.

Deşi decizia poate fi atacată cu recurs, de data aceasta este executorie, România TV urmând să fie obligată să plătească daunele imediat după ce va apărea şi motivarea sentinţei.

Anunţul a fost făcut şi de Emilia Şercan pe pagina sa de Facebook:

„Emisiunile pentru care am dat în judecată România TV – trei la număr – au fost difuzate imediat după ce am scris despre dr. Nicolae Ciucă, premierul de atunci şi prezidenţiabilul de acum, că e un plagiator, subiectul lor având legătură exact cu acest lucru. Practic, pentru îndrăzneala de a dovedi că bravul dr. Ciucă e un plagiator am fost linşată de România TV”.