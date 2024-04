Keanu Reeves va fi vocea lui Shadow în 'Sonic the Hedgehog 3'

Keanu Reeves , protagonistul din "John Wick", îi va da voce lui Shadow în "Sonic the Hedgehog 3", a confirmat o sursă pentru Variety. El se alătură unei distribuţii care îl include pe Ben Schwartz în rolul lui Sonic, precum şi pe Jim Carrey în rolul răufăcătorului Dr. Robotnik. Un purtător de cuvânt al Paramount Pictures, studioul din spatele filmului, a refuzat să comenteze, informează news.ro.

În jocuri, Shadow, un arici antropomorfic (blana lui este neagră, în timp ce a lui Sonic este albastră), este un fel de antierou. De asemenea, el este adesea un antagonist al lui Sonic.

Printre filmele în care a jucat Reeves se numără "Speed", "Bram Stoker's Dracula" şi "My Own Private Idaho", precum şi franciza "Matrix". El va apărea în continuare în filmul "John Wick", "Ballerina", alături de Ana de Armas (dezvăluirea personajului său într-un nou trailer care a apărut săptămâna trecută la CinemaCon a stârnit aplauze uriaşe din partea mulţimii de directori de cinematografe, un semn al succesului de box office al actorului). Reeves va juca, de asemenea, în "Good Fortune" alături de Aziz Ansari, Seth Rogen, Keke Palmer şi Sandra Oh.

Jeff Fowler, care a supervizat primele două filme "Sonic", revine ca regizor pentru cea mai recentă continuare. Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara şi Hitoshi Okuno vor produce "Sonic 3", care va avea premiera în cinematografe la 20 decembrie.

Această franciză este una dintre cele mai de succes ale Paramount, încasările globale combinate ale filmelor "Sonic the Hedgehog" şi "Sonic the Hedgehog 2" fiind de 725,2 milioane de dolari. De asemenea, studioul realizează un serial derivat, "Knuckles'", care va avea premiera pe Paramount+.

Distribuţia lui Reeves în "Sonic 3" a fost anunţată pentru prima dată în emisiunea "The John Campea Show".