Kelemen Hunor bate cu pumnul în masă pentru alegerea primarilor dintr-un singur tur de scrutin

Preşedintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Kelemen Hunor, a declarat sâmbătă, la Congresul UDMR, că alegerile din 2020 au fost foarte reuşite, iar UDMR a reuşit să câştige patru consilii judeţene şi are 200 de primari în toată ţară. Liderul UDMR a mai afirmat că alegerea primarilor într-un singur tur nu este mai puţin democratică decât alegerea în două tururi.

Singurul lucru mai mare decât bucuria este responsabilitatea

“Alegerile locale din 2020, deşi amânate cu o jumătate de an din cauza pandemiei, au fost foarte reuşite. În prezent, UDMR se află la conducerea a patru consilii judeţene în judeţele Harghita, Covasna, Mureş şi Satu Mare şi avem 200 de primari în toată ţara, dintre care mulţi sunt aici şi astăzi. Dintre toate rezultatele, cel mai mult ne-a bucurat victoria din Târgu Mureş, unde a fost nevoie de 20 de ani pentru a avea, din nou, un primar maghiar. Singurul lucru mai mare decât bucuria este responsabilitatea, pentru că trebuie să dovedim, până la sfârşitul mandatului, că oraşul este pe mâini bune, că au început îmbunătăţirile şi că există o speranţă reală că Târgu Mureşul îşi va recăpăta gloria de odinioară”, a declarat Kelemen Hunor, sâmbătă, la Congresul UDMR de la Timişoara, unde şi-a prezentat raportul politic la final de mandat.

El s-a referit şi la eşecurile înregistrate la alegerile locale din 2020.

“Pe lângă succesele noastre, cum ar fi victoriile de la Reghin, Gheorgheni, Baciu sau Ghimeş-Făget, pentru a numi doar câteva, am avut parte şi de eşecuri. În afară de pierderea conducerii din Cristuru Secuiesc, am avut pierderi serioase mai ales în zonele dispersate de la Braşov până în Maramureş. Am examinat cauzele şi am luat măsuri organizatorice acolo unde a fost necesar”, a transmis liderul UDMR.

El susţine că alegerea primarilor într-un singur tur nu este mai puţin democratică decât alegerea în două tururi, precizând că avantajul este că la un singur tur alegătorii votează pentru cineva şi nu împotriva cuiva.

“Înainte de alegerile locale, Guvernul de atunci a încercat să readucă alegerea primarilor în două tururi. Am reuşit să împiedicăm acest lucru într-un singur mod: am iniţiat o moţiune de cenzură şi am răsturnat primul Guvern condus de prim-ministrul Ludovic Orban. Dacă ar fi nevoie, am putea repeta asta şi azi.

Susţin şi astăzi ceea ce am spus atunci: alegerea primarilor într-un singur tur nu este mai puţin democratică decât alegerea în două tururi. Are, însă, un mare avantaj. La alegerile într-un singur tur de scrutin, cetăţenii votează întotdeauna pentru cineva şi nu împotriva cuiva, aşa cum se întâmplă în majoritatea cazurilor la alegerile în două tururi”, a mai declarat Kelekem Hunor.