Kevin Durant, starul echipei Phoenix Suns, a semnat un contract pe viață cu Nike

Kevin Durant, starul echipei Phoenix Suns, a anunţat vineri că a semnat un contract pe viaţă cu producătorul de echipament sportiv Nike, cu care colaborează de la sosirea sa în campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA), informează agenţia EFE.

"Când am semnat prima dată cu Nike, nu mi-aş fi putut imagina cât de departe vom ajunge cu acest parteneriat. Am făcut o muncă incredibilă din punct de vedere creativ şi filantropic. Am călătorit împreună prin întreaga lume şi am construit o afacere care acum va dura pentru totdeauna. Sunt încântat de viitor", a precizat Durant într-un comunicat, conform Agerpres.Kevin Durant s-a declarat, de asemenea, foarte mândru să se alăture lui Michael Jordan şi LeBron James în grupul restrâns de baschetbalişti care au un acord pe viaţă cu Nike.Relaţia dintre Durant şi Nike a început în 2007, anul său de debut în NBA, sub culorile formaţiei Seattle Supersonics (devenită ulterior Oklahoma City Thunder).În cele aproape două decenii de colaborare, Durat şi Nike au lansat 15 game de pantofi sport, cea de-a 16-a fiind în curs de lansare. Cele două părţi şi-au unit de asemenea eforturile în campanii caritabile, prin intermediul unor organizaţii pentru Durant Family Foundation.