Klaus Iohannis, la Ateneu: 'Va fi un an universitar altfel, foarte complicat'

Preşedintele Klaus Iohannis participă la ceremonia de deschidere a anului universitar la Universitatea Națională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale", alături de ministrul Educaţiei, Monica Anisie, şi preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor, Sorin Cîmpeanu.

La sosire, preşedintele a făcut o scurtă declaraţie de presă, în care s-a referit la situaţia în care se deschide anul universitar, în pandemie, cu multe universităţi care vor ţine cursurile online.

"Va fi un an universitar altfel, foarte complicat, dar deja am putuz să constat că se aşteaptă cu entiziasm şi sper să continue tot aşa. Un an universitar foarte bun tuturor profesorilor şi studenţilor!", a afirmat Klaus Iohannis.