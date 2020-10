Klaus Iohannis nu exclude măsuri suplimentare în București, precum ieșirea din casă în anumite intervale orare

Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, la Palatul Cotroceni, întrebat dacă ar trebui ca și în București, ca în alte țări europene precum Spania și Franța, să se impună ramanerea oamenilor in casă în anumite intervale orare:

„Da, din pacate situatia in care s-a ajuns impune masuri suplimentare la Bucuresti. Azi s-a decis sa se puna in aplicare masurile prevazute in metodologie. Elevii nu vor mai merge la scoala, trec pe online, purtatul mastii devine obligatoriu in spatiul public, restaurantele se inchid. Evident ca daca nu se opreste pandemia atunci expertii vor veni cu recomandari suplimentare dar dupa cum ne-au spus specialistii acum, aceste masuri decise sunt cele necesare”.