Koeman, despre Dinamo Kiev: Au jucat bine şi au creat pericol

Antrenorul Ronald Koeman se declară mulţumit de faptul că FC Barcelona a acumulat maximum de puncte după primele trei etape din Liga Campionilor, dar recunoaşte că Dinamo Kiev a pus probleme echipei catalane în meciul de miercuri, potrivit news.ro.

"În general, suntem bine. Câştigarea tuturor celor trei meciuri din Liga Campionilor este un lucru foarte pozitiv. Trebuie să jucăm bine şi trebuie să ne îmbunătăţim jocul fără minge. (n.r. - despre Ter Stegen) Încă o dată a arătat că este un mare portar. A fost perfect. Se antrenează bine de o săptămână şi am văzut că este în formă. Şi-a arătat calităţile în această seară. (n.r. - despre faptul că Barca a fost dominată uneori) Problema există, uneori nu poţi împinge jocul. Şi dacă o faci, laşi spaţii. Au jucat bine şi au creat pericol. În general, defensiv, am fost buni. În niciun alt meci nu am suferit atât de mult pericol din partea adversarului ca astăzi. Trebuie să ne îmbunătăţim jocul fără minge", a declarat Koeman, potrivit marca.com.

Citește și: DOSAR 'Ăia 3.045.000 euro cad cu toții, nu rămâne așa în pom', îl asigura ofițerul Fleancu pe afaceristul Bogdan Savin, legat de expertiza din dosarul său penal

FC Barcelona a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), formaţia Dinamo Kiev, antrenată de Mircea Lucescu, în etapa a III-a a Grupei G a Ligii Europa.

Au marcat: Messi '5 (p), Pique '65 / Ţigankov '75.

Dinamo Kiev nu a putut conta la acest meci pe 13 jucători, dintre care nouă, inclusiv mijlocaşul Tudor Băluţă, sunt infectaţi cu noul coronavirus.