Kylian Mbappé a acceptat să vorbească despre viitorul său, dar nu este hotărât încă unde va evolua sezonul care vine

După victoria de miercuri a echipei Paris Saint-Germain, scor 2-0, cu Toulouse, în Supercupa Franţei, Kylian Mbappé a acceptat să vorbească despre viitorul său. Ajuns la final de contract în iunie, atacantul parizian nu ştie încă unde va juca în sezonul următor, conform news.ro.

"Suntem fericiţi că am câştigat trofeul. Sunt foarte motivat pentru acest an, este foarte important. Avem titluri de câştigat. Am câştigat deja unul. Nu m-am hotărât încă (n.r. - în privinţa viitorului), nu am făcut o alegere. Cu acordul pe care l-am încheiat cu preşedintele (Nasser Al-Khelaïfi) vara trecută, indiferent de decizia mea, am reuşit să protejăm toate părţile implicate şi să păstrăm seninătatea clubului pentru provocările care urmează, iar acesta este cel mai important lucru. Să spunem doar că ceea ce fac eu este secundar", a declarat el reporterilor.

În această situaţie, s-ar putea repeta scenariul din 2022, când a aşteptat până în mai pentru a-şi prelungi aventura la Paris? "În 2022, nu am ştiut până în mai. Dacă ştiu ce vreau să fac, de ce să o lungesc, nu ar avea sens. Cel mai important lucru este să câştigăm titluri, iar noi avem o echipă hotărâtă, tânără, care vrea să câştige trofee. Nimeni nu vorbeşte despre situaţia mea la club, nu interesează pe nimeni", a mai spus Mbappe.

Paris Saint-Germain, campioana Franţei, a învins miercuri seara, la Paris, scor 2-0, formaţia FC Toulouse, deţinătoarea Cupei Franţei, câştigând astfel un nou trofeu, Supercupa Franţei, pentru a 12-a oară în istoria sa.

Pe Parc des Princes, parizienii au deschis scorul încă din minutul 3, prin sud-coreeanul Lee Kang-In, care a profitat de centrarea lui Dembele. Portarul lui Toulouse, Restes, a avut o intervenţie bună la Mbappe, în minutul 28, apoi la Barcola – două minute mai târziu, însă gazdele şi-au majorat avantajul în minutul 45, când a marcat Mbappe.

Cu acest gol, Mbappe a devenit jucătorul cu cele mai multe goluri înscrise pe Parc des Princes, din istoria lui PSG, cu 111 reuşite, depăşindu-l pe Edinson Cavani.