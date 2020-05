Laburiştii britanici îşi anulează conferinţa anuală din cauza pandemiei

Partidul Laburist britanic, principala formaţiune de opoziţie, a anunţat marţi că şi-a anulat conferinţa anuală, prevăzută în septembrie, din cauza COVID-19, relatează AFP potrivit Agerpres.

"Pe fondul pandemiei de coronavirus în curs, am decis să amânăm conferinţa anuală din acest an", a declarat o purtătoare de cuvânt a laburiştilor."Prioritatea noastră este securitatea membrilor noştri, a echipelor şi vizitatorilor (...) şi necesitatea de a proteja sănătatea publică", a adăugat ea.În loc, vor fi organizate mai multe evenimente online.Circa 13.000 de persoane urmau să participe, de la 19 la 23 septembrie, la Liverpool (nord-vestul Angliei), la această conferinţă care trebuia să fie prima pentru noul lider al partidului, Keir Starmer.Acest centrist şi eurofil i-a succedat la începutul lui aprilie lui Jeremy Corbyn, foarte la stânga şi învins fără drept de apel al legislativele din decembrie.Conferinţa anual a Labour permite în mod obişnuit votarea unor moţiuni pentru a stabili linia acestei formaţiuni politice.Anularea pune sub semnul întrebării menţinerea conferinţelor altor partide, de asemenea prevăzute în toamnă, printre care a Partidului Conservator condus de premierul Boris Johnson.Bilanţul total al deceselor a urcat în Regatul Unit la 35.341, al doilea cel mai grav din lume, după SUA, potrivit datelor anunţate marţi de Ministerul Sănătăţii, care ia în calcul numai persoanele testate pozitive.