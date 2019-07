Lady Gaga, Annie Lennox şi Adele, Matteo Garrone şi Jamie Bell, între cei peste 800 de noi invitaţi în Academia americană de film

Cântăreţele şi compozitoarele Lady Gaga, Annie Lennox şi Adele, regizorul italian Matteo Garrone şi actorul britanic Jamie Bell se numără între cei 842 de noi invitaţi în Academia americană de film, conform news.ro.

Jumătate dintre cei anunţaţi luni seară de Academia americană de film (AMPAS) sunt femei. Organizaţia care acordă premiile Oscar a mai transmis că 29% dintre cei invitaţi să se alăture ei sunt persoane de culoare.

În 2015, persoanele de culoare reprezentau 8% din totalul membrilor Academiei. Acum, după ce invitaţii vor accepta includerea, procentul se va dubla.

Academia are 8.946 de membri activi, cu 8.733 de membri eligibili să voteze pentru acordarea premiilor Oscar. În total, AMPAS are 9.794 de membri, număr care îi include şi pe cei retraşi, pensionaţi.

Între cei de acum se numără regizorii Matteo Garrone („Dogman”, „Tale of Tales”) şi Jon Chu („Crazy Rich Asians”), actorii Jamie Bell, Winston Duke şi Gemma Chan, scenariştii Ritesh Batra („Photograph”), Chinonye Chukwu („Clemency”), Park Young-soo („Detective Dee”) şi Ryo Sakaguchi („Ant-Man and the Wasp”).

Zece dintre cele 17 bresle ale Academiei au invitat mai multe femei decât bărbaţi. Între acestea, regizorii, scenariştii şi directorii de casting.

În rândul regizorilor au fost invitate Nisha Ganatra, Jennifer Kent, Melanie Laurent şi Eva Husson.

Lady Gaga a fost invitată să facă parte din breasla actorilor şi cea a muzicienilor. În rândurile acesteia din urmă au fost invitate şi Adele Adkins („Skyfall”) şi Annie Lennox („A Private War”, „The Lord of the Rings: The Return of the King”).

Alţi trei compozitori câştigători ai premiilor Oscar au fost invitaţi anul acesta - Ludwig Goransson („Black Panther”), Mark Ronson şi Andrew Wyatt care au compus „Shallow” împreună cu Lady Gaga - şi doi nominalizaţi - Scott Wittman („Mary Poppins Returns”) şi Jason Ruder (editor „Star Is Born”).

Următoarea ceremonie de acordare a premiilor Oscar este programată să aibă loc pe 9 februarie 2020.