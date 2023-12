Lamborghini introduce săptămâna de lucru de patru zile pentru muncitorii de pe linia de producţie

Constructorul auto italian Lamborghini a anunţat marţi că a ajuns la un acord cu sindicatele pentru a introduce săptămâna de lucru de patru zile pentru muncitorii de pe linia de producţie, într-un moment în care din ce în ce mai multe companii reanalizează structura săptămânii de lucru pentru angajaţii lor, transmite Reuters.

Sindicatele FIOM şi FIM-CISL au apreciat că este vorba de un acord "istoric", deoarece este o premieră pentru industria auto din Europa să fie redus semnificativ programul de lucru fără a fi diminuate salariile, ci, dimpotrivă, acestea să fie majorate, potrivit Agerpres.

Anunţul celor de la Lamborghini vine într-un moment în care multe companii şi organisme publice modifică modul în care oamenii lucrează pentru a îmbunătăţi bunăstarea angajaţilor şi a promova realizarea de economii după pandemia de COVID-19 şi creşterea costurilor.

Scheme similare privind săptămâna de lucru de patru zile, care au fost adoptate în alte ţări europene, cum este cazul Marii Britanii, au relevat faptul că angajaţii au lucrat mai mult într-o perioadă mai scurtă de timp, în timp ce păstrarea locului de muncă şi recrutarea s-au îmbunătăţit, iar concediile medicale s-au diminuat."Lucrează mai puţin şi lucrează mai bine, acesta este principiul care a ghidat aceste negocieri", se arată într-un comunicat de presă al FIOM şi FIM-CISL.Sindicatele au subliniat că muncitorii de pe linia de producţie care lucrează pe baza unui program în două schimburi vor alterna o săptămână de lucru de cinci zile cu una de patru zile, astfel că per total numărul zilelor lucrate în decurs de un an se va reduce cu 22 de zile.Cei care lucrează pe baza unui program în trei schimburi, care include şi schimburile de noapte, vor alterna o săptămână de lucru de cinci zile cu două săptămâni de lucru de patru zile, astfel că în cazul acestora numărul zilelor lucrate în decurs de un an se va reduce cu 31 de zile.Acordul convenit la Lamborghini face parte dintr-o negociere mai amplă cu privire la contractul cadru utilizat pentru angajaţii de la constructorul auto italian, o subsidiară a grupului german Volkswagen, care include şi 500 de noi posturi, majorarea salariilor şi alte beneficii.În ceea ce priveşte remuneraţia, acordul include o majorare de 50% a actualelor bonusuri variabile plătite muncitorilor, precum şi un bonus unic de peste 1.000 de euro ce va fi plătit în cursul acestei luni.Săptămâna trecută, şi producătorul italian de ochelari Essilorluxottica a ajuns la un acord cu sindicatele pentru a testa modelul săptămânii de lucru de patru zile la uzinele sale din Italia, timp de 20 de săptămâni pe an.Alte companii italiene, inclusiv grupul Leonardo, din domeniul industriei aerospaţiale şi al apărării, poartă şi ele discuţii cu sindicatele cu privire la o flexibilitate mai mare a programului de lucru la facilităţile lor de producţie.