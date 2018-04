Laura Codruţa Kovesi, 'DISTRUSĂ' de Victor Ponta: Fostul premier s-a DEZLĂNŢUIT - 'MINTE de îngheaţă apele'

Lumea politică e dezlănţuită pur şi simplu la adresa şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi. Şi fostul premier, Victor Ponta, face cuzaţii extrem de dure la adresa lui Kovesi. Acesta a vorbit despre protocolul SRI-Parchet, dar şi despre un celebru dosar al său de la DNA.

"Minte de îngheaţă apele. Nu ştie ce înseamnă coincidenţă", a acuzat Ponta în direct la TVR, la emisiunea lui IOnuţ Cristache.

Dar asta nu e tot. Ponta a dezvăluit ce s-a întâmplat în 2015, atunci când era premier, iar PNL a depus moţiune de cenzură împotriva Guvernului său. "Joi la prânz Opoziţia de atunci a spus că strânge semnături pentru moţiune şi au depus-o. Eram la Ruse, m-a sunat Uncheşelu de la fabrica de sport şi mi-a zis mâine la 10 să mă prezint la DNA pentru calitatea de suspect. I-am spus lui Frans Timmermans care era şi el la Ruse că am fost chemat la DNA. Am fost chemat fix în ziua moţiunii la DNA, în 2015. La 10 am fost la DNA, la 11 a ieşit Klaus Iohannis la declaraţii, la 12 a fost moţiunea de cenzură", a mai spus Ponta la TVR.