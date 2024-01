Legătura neștiută dintre vizita lui Ciolacu în SUA și deblocarea dosarului Schengen: Nehammer a primit un telefon

Premierul Marcel Ciolacu a fost într-o vizită în SUA, iar discuțiile purtate acolo se pare că au deblocat aderarea României la spațiul Schengen. Senatorul PSD, Daniel Zamfir, susține că Marcel Ciolacu s-a întâlnit în SUA cu Anthony Blinken și Ronald Lauder, fost ambasador al SUA în Austria. Imediat după aceste întâlniri, de la Washington a sunat un telefon, iar poziția cancelarului austriac Karl Nehammer s-a schimbat radical.

”ADEVARUL CULISELOR ADERARII LA SCHENGEN

Vad acum la tv cum aderarea la spatiul schengen- naval si aerian- se datoreaza in primul rand ministrilor de externe si interne sub coordonarea lui Iohannis.

Pe bune??

Categoric e un succes al guvernului Romaniei, dar sa afirmi ca premierul Ciolacu " a fost si el pe acolo" cand, de fapt, deblocarea Schengen s-a realizat dupa vizita premierului Ciolacu in SUA si intalnirea acestuia cu Anthony Blinken si Ronald Lauder, fost ambasador al SUA in Austria si prieten cu Nehammer, e sub demnitatea celor care ocupa azi functiile de ministrii de interne si externe.

Nu in ultimul rand, ceilalti doi piloni decisivi au fost cancelarul Germaniei, Olaf Scholz si premierul Spaniei, Pedro Sanchez, ambii apropiati ai lui Marcel Ciolacu in Partidul Socialistilor Europeni.

Faptul ca premierul Ciolacu a spus intotdeauna ca este o reusita a Romaniei, nu a lui personal, e diferenta intre un om de stat si altii.”, scrie Daniel Zamfir.