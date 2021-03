Lia Olguta Vasilescu îl pune la punct pe medicul Dorel Săndesc: 'Nu clasa politică vă taie ceva. Un partid a pus, altul ia!'

Preşedintele Comisiei de ATI, Dorel Săndesc, anunţă că, în cazul în care veniturile medicilor vor fi reduse, specialiştii din domeniul terapiei intensive vor demisiona în bloc. ”E incalificabil ca, în cea mai mare criză sanitară din istoria modernă, clasa politică să îşi permită să atenteze la veniturile personalului medical", a spus Dorel Săndesc. Lia Olguța Vasilescu, primar PSD la Craiova, îl contrazice pe medic. Ea punctează că nu toată clasa politică e responsabilă pentru tăieri, ci cei aflați la guvernare: „Un partid a pus, altul a luat!”, spune Vaslilescu.

„Vedeți, domnule Săndesc, aici greșiți dvs! Spuneți că "vrea CLASA POLITICĂ să taie veniturile medicilor, în plină pandemie"... Nu clasa politică vă taie ceva, așa cum nu clasa politică a mărit salariile medicilor la un nivel mai mult decât decent. Un partid a dat, altul ia. Cam așa ar trebui pusă problema: particular, nu general. Și de mai bine de zece ani, depinde de cât de mare e confuzia privitoare la "clasa politică" în ziua votului, tot vi se întâmplă lucruri... Și nu înțelegeți de ce...

Nu vă mai iluzionați că a trebuit să amenințați dvs cu ceva, ca să majorăm noi salariile medicilor! Le-am majorat pentru că așa am promis și așa scria în programul de guvernare! Dvs doar v-ați mirat când ați mers la casierie și ați văzut că mai sunt unii care se țin de cuvânt. Unii pe care îi amestecați la grămadă cu cei care vă vor iar cum ați mai fost”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

Declarația în integralitatea a lui Dorel Săndesc:

”E incalificabil ca, în cea mai mare criză sanitară din istoria modernă, clasa politică să îşi permită să atenteze la veniturile personalului medical! Dacă această tendinţă se confirmă, reacţia comunităţii AŢI va fi una pregătită de mult: demisia în bloc şi organizarea noastră ca şi grup/societate liberală care să ofere servicii de specialitate spitalelor. Am lucrat la această soluţie "Exit" înainte de creşterea salariilor, am consultat jurişti şi chiar Consiliul Concurenţei, propunerea a fost primită cu entuziasm de colegi la Congresul nostru şi apoi le-am "fluturat-o" autorităţilor pe sub nas-şi sigur şi această perspectivă îngrijorătoare pentru ei a contribuit la decizia majorărilor salariale....

La urma urmei, o asemenea soluţie - practicată în multe ţări, inclusiv de colegii din Polonia, pe care i-am consultat - ne-ar absolvi de responsabilităţile pentru toate deficienţele sistemului (care acum ni se pun în mod nedrept în spate), rămânând că noi să răspundem doar de ceea ce facem, de profesionalismul nostru. Şi astfel grupul nostru independent, liberal, va deveni un agent mai eficient al schimbării, pentru că va impune, contractual, respectarea standardelor”, precizat Dorel Săndesc.