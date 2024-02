Liam Gallagher a insultat Rock and Roll Hall of Fame după nominalizarea Oasis

Liam Gallagher, fostul lider al formaţiei Oasis nu este mulţumit de nominalizarea trupei în Rock and Roll Hall of Fame. El şi-a exprimat dezinteresul pe Twitter, miercuri, în termeni duri: „La naiba cu Rock and Roll Hall of Fame, este doar o grămadă de hârtie igienică”, a scris cântăreţul în vârstă de 51 de ani pe Twitter, potrivit news.ro.

Fanii au reacţionat surprinşi. Liam Gallagher le-a răspuns, sugerând că ostilitatea sa se datorează faptului că Rock and Roll Hall of Fame include artişti din toate genurile muzicale, nu doar din rock. „Nici măcar nu este rock and roll”, a scris el.

Sarcasm la adresa artistei Mariah Carey

Cântăreţul a publicat un comentariu aparent sarcastic despre Mariah Carey, vedeta pop care a fost şi ea nominalizată în acest an. Unui fan care i-a atras atenţia că Oasis merita premiul, cântăreţul i-a răspuns: „Nu la fel de mult ca Mariah, ea se descurcă atât de bine”. El a adăugat: „Ştii, nu am nevoie de un premiu de rahat din partea unui bătrân cu pălărie de cowboy”.

Ca de obicei, Liam Gallagher a avut câteva cuvinte tăioase şi pentru fratele său Noel, un alt membru de bază al trupei Oasis, cu care s-a certat în urmă cu cincisprezece ani: „Micuţului îi place să stea cu celebrităţi, aşa că probabil ar merge (dacă vom fi incluşi în Rock and Roll Hall of Fame), dar eu voi fi ocupat să mă spăl pe cap şi să îmi fac pedichiura”.

După ani de certuri, o nouă altercaţie între Liam Gallagher şi Noel la festivalul Rock en Seine din Paris, în vara anului 2009, a dus la destrămarea trupei, care s-a format la Manchester în 1991.

Duminică, Rock and Roll Hall of Fame a dezvăluit lista celor cincisprezece formaţii şi artişti nominalizaţi pentru noua promoţie: Oasis şi Mariah Carey, dar şi Mary J. Blige, Cher, Dave Matthews Band, Eric B. & Rakim, Foreigner, Peter Frampton, Jane's Addiction, Kool & The Gang, Lenny Kravitz, Sinéad O'Connor, Ozzy Osbourne, Sade şi A Tribe Called Quest.

Publicul are timp să voteze până la 26 aprilie pe site-ul instituţiei. Potrivit Variety, acest vot popular contează doar într-o mică parte din rezultatul final.