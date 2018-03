Libia: Prima reuniune de reconciliere între două importante oraşe rivale

Reprezentanţi ai oraşelor libiene Zintan şi Misrata, care au cele mai puternice grupări armate din vestul ţării, s-au întâlnit miercuri pentru prima dată de la luptele sângeroase care le-au opus în 2014 pentru controlul capitalei Tripoli, transmite AFP, conform agerpres.ro.

Misrata şi Zintan s-au aflat printre primele oraşe care s-au răsculat împotriva regimului condus de Muammar Gaddafi, în februarie 2011.Grupările lor armate au preluat controlul asupra capitalei în vara anului 2011, semnând sfârşitul regimului fostului dictator, prins şi apoi ucis două luni mai târziu în oraşul său natal, Sirte.Instalându-se la Tripoli, aceşti foşti rebeli şi-au împărţit controlul instalaţiilor strategice până în 2014, când o coaliţie condusă de Misrata i-a alungat pe combatanţii din Zintan, în principal din sudul capitalei, după mai multe săptămâni de lupte sângeroase.Reprezentanţi ai grupărilor armate şi demnitari ai oraşului Misrata (200 de kilometri est de Tripoli) s-au deplasat miercuri la Zintan, 170 de kilometri sud-vest de capitală, pentru a participa la această întâlnire considerată "istorică", potrivit comunicatului lor final."Această reuniune este un prim pas care va fi urmat şi de alţii", a declarat primarul oraşului Zintan, Mustafa al-Barouni, la începutul reuniunii."Nu vom mai recurge la arme pentru a ne rezolva diferendele", a promis el.Înainte de următoarea reuniune, prevăzută la Misrata, reprezentanţii celor două oraşe au înfiinţat o comisie pentru a rezolva chestiunile în suspans, ca soarta prizonierilor şi a dispăruţilor.Şefului Consiliului militar din Misrata, Mohamad Rajab, a ţinut să menţioneze că această primă reuniune va facilita "reconcilierea cu alte regiuni şi triburi" din Libia.În comunicatul lor final, cele două tabere au subliniat necesitatea de a unifica armata şi poliţia sub o autoritate civilă şi de a combate terorismul sub orice formă.De la prăbuşirea regimului Gaddafi , Libia este scena luptelor dintre diverse facţiuni, în timp ce două autorităţi îşi dispută puterea. Guvernul de Uniune Naţională (GNA), apărut la sfârşitul lui 2015 în urma unui acord încheiat sub auspiciile ONU, are sediul la Tripoli, iar autoritatea rivală s-a instalat în estul ţării, controlat în mare parte de forţele controversatului mareşal Khalifa Haftar.Acesta din urmă este acuzat de rivali, în special de oraşul Misrata, că doreşte să instaureze o nouă dictatură militară în Libia.