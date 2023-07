Lider al PNL: primarul PSD vrea să-l facă pe Mihai Tudose cetățean de onoare. Un PSD-ist mic îl premiază pe șeful mare

Președintele PNL Brăila, deputatul Alexandru Popa, susține că propunerea primarului din Brăila, Marian Dragomir (PSD), de a-i acorda titlul de Cetățean de onoare lui europarlamentarului PSD, Mihai Tudose, este o lecție de obediență și arată ” un PSD-ist mic îl premiază pe șefu’, ca să-i arate cât de slugarnic și de obedient este dumnealui”.

„Podul s-a făcut pe banii noștri, banii românilor, nu doar din banii brăilenilor. E o investiție extraordinară.

Domnul Tudose se spune că «a semnat podul». A semnat o investiție care la momentul acela nu avea finanțare. E un lucru extraordinar că l-a semnat și pentru treaba asta îi mulțumim, dar nu e nici podul lui Tudose, nici podul lui Orban – că în guvernarea dumnealui s-au alocat cei mai mulți bani. E podul românilor și al brăilenilor. E un punct strategic pentru noi, un punct de care ne putem lega, un punct care poate duce la dezvoltarea municipiului.

Dar cu cei doi președinți de la PSD, cu domnul primar Marian Dragomir (președintele Organizației Municipale PSD Brăila – n.r.) și domnul președinte Francisk Chiriac (președintele Organizației Județene PSD Brăila – n.r.) nu vom reuși decât să ne gonim tinerii din oraș și să ne bucurăm că s-au mai turnat 10 metri de asfalt și ăla prost. S-a apucat să asfalteze tot orașul, nu a lăsat linii, ca să poată să circule oamenii; mă uitam: din Vidin până în Chercea faci o oră. Bun, asfaltezi, dar asfaltează cu cap!

Nu am nicio problemă cu domnul Mihai Tudose. Am văzut că a fost propus pentru titlul de Cetățean de onoare al Brăilei. Să mă ierte Dumnezeu, am început să ne premiem între noi?! Nu-i posibil așa ceva! E de râsu plânsu! Municipiul Brăila e în cădere liberă, iar noi ne dăm premii între noi. Și cine se premiază? Un PSD-ist mic îl premiază pe șefu’, ca să-i arate cât de slugarnic și de obedient este dumnealui.

E un film de prost gust, comedie tragică. Domnul primar vrea să arate cât de bun este el și cât de ascultător este. Poate vrea să-i ia locul domnului Francisk Chiriac (la președinția Organizației Județene PSD Brăila – n.r.), că așa se aude în piață”, a spus liderul PNL, conform Mihaeladanpress.