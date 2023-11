Israel capturează un important lider Fatah după un raid nocturn în Cisiordania

Raidurile au început în jurul miezului nopții și s-au încheiat în zorii zilei, la ora 07.00 dimineața, cu armata israeliană intrând hotărât să facă „ordine”. Aproximativ 100 de soldați și mai multe vehicule militare israeliene au fost contabilizate în cursul acțiunilor.

Soldații israelieni și-au făcut loc, luptând, în interiorul taberei Jenin, unde au arestat un lider central al Fatah, acțiune deosebit de neobișnuită din cel puțin două motive. În primul rând pentru că Israelul a vizat până acum lideri și activiști Hamas în raidurile din Cisiordania. În al doilea rând pentru că Israel a lichidat fizic liderii Hamas vizați, nefiind posibilă sau nedorindu-se arestarea lor.

Gruparea Fatah condusă de preşedintelui Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a fost alungată din Gaza după ce Hamas a câștigat alegerile. Și Fatah are o grupare armată, Brigăzile Martirilor Al-Aqsa.

Grupările tradiţionale palestiniene Fatah, Hamas şi Jihadul Islamic au brigăzi armate în tabăra pentru refugiaţi de la Jenin, dar cele mai puternice sunt considerate în prezent Brigăzile Jenin, în cadrul cărora ar activa în ultimul timp tot mai mulţi luptători din celelalte organizaţii.

Agenția de presă palestiniană WAFA a scris că trupele israeliene care au luat cu asalt Jenin au fost susținute de vehicule blindate, buldozere și elicoptere Apache în timpul raidului. Potrivit Wafa, forțele israeliene au intrat în vecinătatea taberei de refugiați Jenin din direcțiile Nazaret, Nablus și Haifa. Trupele au tras cu muniție reală, grenade și gaze lacrimogene asupra mai multor case din și în jurul taberei.

Wafa a raportat că Israelul a desfășurat, de asemenea, lunetiști pe acoperișurile mai multor clădiri și a impus un „asediu” asupra unor cartiere . Secretarul mișcării Fatah din Jenin, Atta Abu Rumaila, și fiul său, Ahmed, au fost printre cei arestați, a spus Wafa.

Înfiinţată în 1953, tabăra de refugiaţi Jenin este una dintre cele mai sărace şi mai dens populate din Cisiordania. Circa 18.000 de persoane locuiesc pe o suprafaţă de 0,43 kmp, unde s-a stabilit după ce au fost alungaţi din locuinţe în urma formării statului Israel, în 1948. Cu timpul, corturile au fost înlocuite cu case şi locul seamănă acum cu un cartier din oraşul Jenin.

Jenin a devenit simbolul luptei palestiniene împotriva Israelului, care îl consideră "o placă turnantă a terorismului". Armata israeliană efectuează cu regularitate raiduri în nordul Cisiordaniei, bastion al grupurilor armate palestiniene.

