Lider SANITAS, către Cîțu: Se pot descurca spitalele fără 50.000 de cadre medicale nevaccinate?

Președintele Sanitas București, Viorel Hușanu, spune căvaccinati-din-sanatate-se-vor-testa-pe-banii-lor_2045394.html" target="_blank"> testarea din propriul buzunar a medicilor care refuză vaccinarea reprezintă un demers extrem de periculos în contextul în care deja sistemul sanitar nu are suficient personal.

„Spitalele sunt pline, personalul insuficient iar Guvernul (demis) s-a gandit sa mai puna inca o data presiune pe sistemul de sanatate amenintand personalul ca ori se vaccineaza , ori scoate bani din buzunar pentru teste , ori va fi demis ! Sunt 50.000 de cadre medicale nevaccinate in acest moment. Ce se va intampla daca si numai 10.000 de salariati vor refuza vaccinarea? Se poate descurca sistemul fara ei ? (...) Ce este mai grav acum: sa ramai fara personal medical sau sa presupui ca personalul medical nevaccinat ar pune in pericol pacientii? Ultima varianta este exclusa in situatia de azi din urmatoarele considerente: personalul medical nevaccinat lucreaza in echipament de protectie si este si mai precaut tocmai pt ca stie ca e nevaccinat; personalul medical nevaccinat lucreaza cu pacienti deja infectati Covid”, transmite sindicalistul.

„Eu nu pledez impotriva vaccinarii, sa nu ma intelegeti gresit, fiind si printre primii cetateni vaccinati. Eu spun doar ca trebuie sa lasam libertatea fiecarui om de a alege ce este mai bine pt el ! Si nu vreau argumente de genul ca statul stie ce e mai bine pt mine ca am vazut ca statul a esuat in toate !”, a adăugat Hușanu.