Liderul cecenilor îl amenință direct pe Zelenski: Oriunde te-ai duce, oriunde te-ai ascunde te vom prinde

Liderul cecen Ramzan Kadîrov a anunţat că se află în Ucraina, pentru a discuta cu soldaţii ceceni care luptă alături de forţele ruse, relatează The Guardian.

Kadîrov este un aliat apropiat al lui Vladimir Putin şi este acuzat de încălcări ale drepturilor omului de către SUA şi Uniunea Europeană, ceea ce neagă.

Potrivit Nexta, Kadîrov a transmis un mesaj pe Telegram preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski. "Un apel personal pentru Zelenski şi gaşca lui. Oriunde te-ai duce, oriunde te-ai ascunde, luptătorii noştri te vor prinde din urmă. Îi vor prinde din urmă pe toţi oamenii tăi, pe toţi cei care au atentat la vieţile populaţiei paşnice din Ucraina".

Kadyrov informs in his Telegram channel that the deputy of the State Duma Adam Delimkhanov is in #Ukraine pic.twitter.com/uFzS9fKX5e