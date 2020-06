Liderul deputaților PSD, după bâlbele Grupului de Comunicare Strategică: De asta nu vă mai cred românii!

Guvernul României, prin Grupul de Comunicare Strategică, anunța, sâmbătă, la puțin după ora 13:00, că s-au făcut, în ultimele 24 de ore, sub 1.900 de teste și au rezultat 325 de infectați. Asta, după contabilizarea a 100 de centre de recoltare, din cele 112. Însă, la ora 15:00, GCS a venit cu o completare și a precizat că s-au făcut, de fapt, 12.236 de teste, iar numărul celor infectați rămâne cel anunțat.

„De asta nu vă mai cred românii! Pentru că s-au săturat de minciunile voastre! Pentru că acest guvern în care se bea și se fumează are #ZERO credibilitate! Manipulatorii jalnici de la guvern și-au dat arama pe față! Cele sub 1900 de teste anunțate la ora 13.00 erau de fapt peste 12.000 la ora 15.00. De 6 ori mai mult!!! Cum să vă mai creadă cineva??! Somez guvernul să prezinte imediat componența Grupului de Comunicare Strategică! Oamenii au dreptul să știe cine se joacă cu viețile lor!”, a transmis sâmbătă liderul deputaților PSD, Alfred Simonis.

