Liderul liberalilor din Consiliul General îl SOMEAZĂ pe primarul Sectorului 5

Cristian Olteanu, consilier general PNL Sector 5, cere primarului să să abandoneze inițiativa de a elimina cea mai prolifică asociație, care sprijină copiii defavotizați, din spațiul școlii 136.

''Îi cer public primarului #ZERO să abandoneze inițiativa de a elimina cea mai prolifică asociație, care sprijină copiii defavotizați, din spațiul școlii 136.

Acest edil închipuit, expert doar în banchete și sindrofii megalomanice, dedicate cultului propriei personalități, depășește orice limită a bunului simț.

După ce a încercat să anvelopeze blocurile cu o firmă experta in videochat, și după ce a vrut să refacă cateva locuri de joacă pentru 50 de milioane de euro, Daniel Florea dă încă un atac la adresa celei mai vulnerabile categorii sociale, și anume copiii din Ferentari.

Citește și: Gabriela Firea, mesaj pentru 'micuţa Picasso': Te așteptăm cu expoziții și în România, cât de curând!

Printr-un proiect suspect, supus aprobării într-o ședință extraordinară - tocmai pentru a evita avizul comisiei de specialitate - primarul #ZERO dorește EVACUAREA Policy Center for Roma and Minorities din incinta Școlii 136, unde aceasta fundație desfășoară, de ani de zile, activități caritabile și educaționale pentru copiii din Ferentari. In loc sa isi faca datoria si sa incerce sa sprijine eforturile acestor oameni minunati, primarul ZERO incearca sa opreasca aceasta activitate!

Îi cer public acestui accident al administrației publice să renunțe la a face rău celor care fac bine, mai ales celor care îi fac lui treaba, ajutând comunitățile defavorizate!'', potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.