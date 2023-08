Liderul PNL Brăila îi dă replica lui Mihai Tudose: Pare să nu vadă strigoii roșii din propria curte. Se pregătește să-i ia locul lui Ciolacu

Președinte PNL Brăila, deputatul Alexandru Popa, îi răspunde europarlamentarului PSD Mihai Tudose, după ce social-democratul a sugerat că între liberali ar exista o bătălie pentru „mazilirea” președintelui Nicolae Ciucă.

„Liderul marcant PSD Mihai Tudose simte nevoia să-și apere președintele, Marcel Ciolacu, de atacurile unor „lideri marcanți” PNL, cum scrie el ironic. Ce-l mână pe domnul Tudose în luptă, dacă tot i se pare că liberalii la care face referire nu sunt atât de importanți?

De ce ține să-i ia public apărarea președintelui PSD? Din grija pentru imaginea președintelui Marcel Ciolacu? Nu... că din ce se aude, în spatele ușilor închise se pregătește să-i ia locul.

S-au terminat problemele în PSD și se plictisește, așa că a hotărât să dezvăluie public presupusul plan al unor „băieți deștepți” din PNL, care îi manevrează pe alți băieți „mai puțin deștepți” din PNL și care, de fapt, pun la cale schimbarea președintelui PNL? Nu... dar până reușește să-l rezolve pe actualul președinte PSD, dă bine să-i ia acestuia apărarea la modul public și să-l atace pe președintele PNL”, afirmă Alexandru Popa.

Liderul PNL Brăila taxează și afirmațiile lui Mihai Tudose referitoare la pensia specială de care ar beneficia Nicolae Ciucă.

„Domnul Tudose, ca și alți băieți deștepți sau mai puțin deștepți din PSD, se face că nu pricepe diferența dintre pensiile speciale și pensiile militare. Președintele PNL, domnul Nicolae Ciucă, fost Şef al Statului Major al Apărării, nu are pensie specială, ci pensie militară, după mulți ani în care a servit țara sub drapel. Nicolae Ciucă are o carieră militară în spate, spre deosebire de alții, care au doar o carieră de politician.

Domnul Tudose este foarte deranjat de așa-zisa „pensie specială” a președintelui PNL, dar nu este deranjat de „pensia specială” (care este de fapt tot militară) a celui pe care partidul său l-a pus prefect al Brăilei.

Domnul Tudose are impresia că vede în întuneric „fantome roz cu buline” în curtea liberalilor, dar pare să nu vadă nici la lumina zilei strigoii roșii din propria curte social-democrată”, mai afirmă Alexandru Popa.