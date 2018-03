Lin-Manuel Miranda şi Ben Platt au decis să cânte împreună pentru a susţine marşul tinerilor împotriva armelor

Două dintre marile vedete de pe Broadway, Lin-Manuel Miranda şi Ben Platt, şi-au unit forţele într-un nou cântec lansat luni şi ale cărui încasări vor fi donate pentru a sprijini campania tinerilor împotriva armelor - 'March for Our Lives', relatează EFE. Piesa, intitulată 'Found/Tonight', îmbină 'The Story of Tonight' - compusă de Miranda pentru musicalul său 'Hamilton' - şi 'You Will Be Found' - scrisă de Platt pentru piesa 'Dear Evan Hansen'. Cântecul este disponibil pe numeroase platforme de 'streaming' iar încasările vor fi donate marşului împotriva violenţei armelor - 'March for Our Lives' - prevăzut să se desfăşoare sâmbătă 24 martie la Washington, conform Agerpres.

Lin-Manuel Miranda a evidenţiat într-un comunicat leadershipul elevilor de la şcoala din Parkland, sudul Floridei, unde a fost comis un nou masacru la 14 februarie, în care au murit 17 persoane. Potrivit lui Miranda, această colaborare cu Platt este un mod de a ajuta la strângerea de fonduri pentru această cauză şi de a-şi exprima gratitudinea faţă de lupta acestor tineri.