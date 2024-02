Liverpool a cucerit Cupa Ligii engleze după finala cu Chelsea

Liverpool a cucerit Cupa Ligii engleze la fotbal, duminică, după ce a învins-o în finală pe Chelsea cu scorul de 1-0 (0-0, 0-0), la capătul prelungirilor, pe Stadionul Wembley din Londra, notează Agerpres.

Golul care a făcut diferenţa a fost marcat de căpitanul ''cormoranilor'', fundaşul olandez Virgil van Dijk, în finalul prelungirilor (118), după un corner executat de Kostas Tsimikas.

Ambele echipe au avut goluri anulat de arbitrajul video (van Dijk, respectiv Raheem Sterling) şi ambele au trimis mingea în bară, prin Cody Gakpo (Liverpool), respectiv Conor Gallagher (Chelsea).Liverpool visează să realizeze o cvadruplă în acest sezon, ultimul pentru antrenorul Jurgen Klopp pe banca echipei de pe Anfield, fiind lider în Premier League şi în cursă pentru trofee în Cupa Angliei şi Europa League.Acesta este primul trofeu câştigat de Liverpool din 2022 şi al zecelea pentru club în Cupa Ligii (record).În faţa a 88.868 de spectatori au evoluat echipele:Chelsea: Djordje Petrovic - Gusto, Colwill (Mudrik, 89), Disasi, Chilwell (T. Chalobah, 113) - M. Caicedo, E. Fernandez, C. Gallagher (Madueke, 97) - C. Palmer, N. Jackson, Sterling. Antrenor: Mauricio Pochettino.Liverpool: Kelleher - C. Bradley (B. Clark, 72), I. Konate (Quansah, 106), van Dijk, A. Robertson (Tsimikas, 87) - A. Mac Allister (McConnell, 87), W. Endo, Gravenberch (J. Gomez, 28) - H. Elliott, Gakpo (Danns, 87), L. Diaz. Antrenor: Jurgen Klopp.