Clubul englez de fotbal Liverpool i-a prelungit contractul căpitanului Jordan Henderson, a anunţat gruparea din Premier League, marţi, punând astfel punct speculaţiilor legate de viitorul mijlocaşului la echipa de pe Merseyside, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Liverpool nu a precizat durata noului contract, dar presa britanică relatează că Henderson va rămâne pe Anfield până în 2025.

Henderson, 31 ani, a ajuns la club în 2011 şi a adunat de atunci aproape 400 de apariţii, conducând ''cormoranii'' la al şaselea lor trofeu Champions League în 2019, precum şi la primul titlu după o pauză de 30 de ani, în 2020.''Evident, sunt onorat şi mândru să continui călătoria pe care am început-o aici. E extraordinar că am reuşit să finalizăm acest lucru şi să privim spre viitor. Sunt un altfel de jucător şi de om faţă de când am păşit prima oară la club'', a declarat Henderson, vicecampion european cu naţionala Angliei anul acesta la EURO 2020.Liverpool ocupă locul cinci în clasamentul Premier League, după remiza cu Chelsea din weekend. Echipa antrenată de Jurgen Klopp se va deplasa la Leeds pe 12 septembrie, când se va relua campionatul după pauza adusă de meciurile echipelor naţionale.