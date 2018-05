Liviu Arteni, fostul soț al Israelei Vodovoz, detonează BOMBA: 'Nu e moartă, e în Israel'

Liviu Arteni, sotul Israelei, sustine ca vedeta nu este moarta si ca traieste in Israel. Liviu Arteni spune că Israela Vodovoz nu este moartă Israela.

Ba mai mult, vaduvul este de parere ca toata aceasta conspiratie a fost pusa la cale de avocata Israelei, ea fiind cea care a ajutat-o sa insceneze tot, scrie wowbiz.ro.

"In privinta mortii ei, eu nu am vazut nimic concret. Cred ca avocata ei a facut asa, o inscenare...si traieste foarte bine in Israel", a declarat Liviu Arteni, intr-o emisiune TV.

