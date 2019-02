Liviu Dragnea, schimb de replici IREAL cu un jurnalist de la 'România, te iubesc': 'Aşa se fac interviurile? Vii cu mine în baie?' - VIDEO

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost întrebat, vineri, de un jurnalist despre autostrăzile promise în programul de guvernare, Dragnea spunând că nu vrea să răspundă şi invitându-l pe jurnalist în baie.

Întrebat de jurnalistul Alex Dima de la Pro Tv dacă are un sentiment de frustrare pentru că promisiunile electorale nu au fost îndeplinite, Liviu Dragnea spune iritat: „Aşa se fac interviurile? Vii cu mine în baie?“ Liderul PSD repetă de mai multe ori această invitaţie.

”“Vii cu mine in baie?!l”

Liviu Dragnea. Al 3 lea om in stat, liderul Coalitiei de guvernare. A promis in 2016 ca autostrada Deva-Lugoj va fi inaugurata in 2017. Ca in 2020 vom avea autostrada intre Sibiu si Pitesti, ca vom avea 8 spitale regionale si multe altele. Am incercat sa discut cu domnul Dragnea astazi. Voi ce parere aveti despre atitudinea domniei sale?!

Dati-i, va rog, share sa-l vada si alegatorii!”, e mesajul ce însoțește videoclipul postat de jurnalistul în cauză.

