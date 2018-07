Londra investește 2, 2 miliarde de lire pentru a fi un oraș mai prietenos cu pietonii

Administraţia din Londra a lansat joi primul său plan de acţiune menit să convingă mai mulţi rezidenţi să meargă pe jos în oraş, potrivit Reuters.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat că vrea să transforme capitala Marii Britanii în oraşul cel mai prietenos cu pietonii, ca parte dintr-o strategie mai largă, care prevede ca 80% din transportul în oraş să se facă pe jos, pe bicicletă sau folosind transportul în comun până în anul 2041 informează agerpres Transformând străzile în spaţii mai prietenoase pentru pietoni, proiectul are ca scop îmbunătăţirea stării de sănătate a locuitorilor şi reducerea poluării atmosferice în acest oraş cu 8,8 milioane de rezidenţi.''A convinge mai mulţi londonezi să meargă pe jos în mod regulat este esenţial pentru sănătatea şi prosperitatea viitoare a oraşului nostru'', a spus primul comisar al Londrei pe probleme de transport pietonal şi pe bicicletă, Will Norman.Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), peste 92% din populaţia lumii locuieşte în zone unde poluarea atmosferică depăşeşte limitele de siguranţă.Circa 9.500 de londonezi mor prematur în fiecare an din cauza expunerii prelungite la poluarea atmosferică, se arată într-un studiu din 2015, realizat de cercetătorii de la King's College London.''Pentru a reduce acest lucru, trebuie să abordăm cea mai mare sursă de poluare - traficul autovehiculelor'', a spus Joe Irvin, director executiv al Living Streets, o organizaţie engleză care promovează mersul pe jos ca modalitate de transport.''Dacă mersul pe jos va deveni mai uşor şi mai atractiv, mai mulţi oameni vor fi încurajaţi să apeleze la alternative de transport mai sănătoase'', a adăugat acesta.Proiectul de a convinge mai mulţi londonezi să meargă pe jos este susţinut de Public Health England (PHE), o agenţie guvernamentală care recomandă cel puţin 10 minute de plimbare alertă în fiecare zi pentru îmbunătăţirea sănătăţii.Iniţiativa face parte dintr-un proiect mai amplu, ''Healthy Streets'', în care Khan a promis că va investi circa 2,2 miliarde de lire sterline.O cercetare realizată de Greater London Authority a demonstrat că, dacă fiecare londonez ar merge sau ar pedala circa 20 de minute în fiecare zi, acest lucru ar echivala cu o economie de 1,7 miliarde de lire sterline din bugetul serviciului public de sănătate din Marea Britanie în următorii 25 de ani.Rezultatele ar fi un număr mai mic de persoane tratate pentru fracturi de şold, demenţă şi depresie, potrivit cercetării.''The Walking Action Plan'' a apărut în contextul în care populaţia Londrei va creşte, potrivit estimărilor, la 10,8 milioane de persoane până în 2041, ceea ce va însemna cinci milioane de călătorii în plus în fiecare zi, potrivit biroului primarului.