FOTO - Lovitură de stat în desfășurare în Niger: militarii au întors armele și au blocat palatul prezidențial

Mai mulți soldați din garda prezidențială din Niger au blocat intrările către palatul din capitala Niamey, au declarat miercuri sursele citate.

În zonă au fost văzute și vehicule militare. De asemenea, militarii au blocat accesul către sediile unor ministere, aflate în vecinătate.

Un oficial din cadrul președinției a declarat că personalul din interiorul palatului nu a avut acces la birouri.

Sursele nu au menționat dacă președintele Mohamed Bazoum se află în palatul prezidențial.

