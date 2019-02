Lovitură de teatru la CFR Cluj- Dan Petrescu s-ar putea întoarce în Gruia

Situatia la campioana CFR Cluj este una tulbure in acest debut de an 2019, cand gruparea din Gruia nu a bifat nici macar o singura victorie in Liga 1, avand 2 egaluri si o infrangere, scrie ziare.com.

Sambata seara, CFR a remizat pe teren propriu cu Astra, scor 1-1, desi a avut peste o ora superioritate numerica.

La final de partida, antrenorul Toni Conceicao a incercat sa explice cauzele semiesecului, dar problemele sunt mult mai complexe la Cluj si se pare ca se va ajunge la o schimbare de antrenor.

Oficialii celor de la CFR se gandesc din nou la Dan Petrescu, antrenor care a facut-o pe CFR campioana sezonul trecut si ar putea sosi din China acum pentru a salva corabia, dupa cum anunta DigiSport.

"E plauzibil, dar el trebuie sa rupa contractul mare din China. Pierde bani acolo si trebuie sa accepte un salariu mai mic aici", a fost declaratia facuta sambata seara de Narcis Raducan, la DigiSport TV, in cadrul emisiunii Fotbal Club, Narcis trecand in trecut pe la CFR, avand acolo o functie de conducere.

Dan Petrescu e si in prezent antrenor in China la Guizhou Zhicheng, chiar daca formatia a retrogradat in liga secunda, avand un salariu anual de 5 milioane de euro.

Fostul fundas dreapta al nationalei Romaniei a avut sase victorii, trei egaluri si 12 infrangeri in cele 21 de meciuri bifate pe banca chinezilor, acolo unde a primit deja peste 2 milioane de euro.

CFR Cluj e lidera in Liga 1 cu 48 de puncte, dar Craiova deja a ajuns la 3 lungimi in spate, iar FCSB poate ajunge la doar una singura, daca invinge luni pe Concordia.