'LOZ 13' un nou loz in plic lansat de Loteria Romana

Loteria Romana continua traditia lozului in plic si lanseaza un nou produs, ”LOZ 13”.

Veteranul loz in plic si cifra 13, reprezinta o noua provocare adresata jucatorilor care, cu numai 3 lei pot intra in posesia unor premii deosebite in bani oferite de Loteria Romana.

Pentru aceasta noua serie de loz in plic, Loteria Romana pune la bataie 904.148 de castiguri in valoare totala de 5.400.000 de lei. Premiile puse in joc sunt in valoare de 3 lei, 6 lei, 10 lei, 50 de lei, 1.000 de lei si 10.000 de lei. Cele mai mari premii care pot fi câștigate sunt în valoare de 50.000 de lei fiecare.

Produsele Loteriei Romane aduc jucatorilor bucuria de a-si incerca norocul in fiecare zi precum si satisfactia castigarii unor premii deosebite in bani, oricare ar fi jocul pe care il prefera.