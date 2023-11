Ludovic Orban a câștigat la ÎCCJ - Guvernul ar fi trebuit să organizeze alegeri locale parțiale în zeci de UAT-uri

Preşedintele Forţa Dreptei Ludovic Orban a câştigat definitiv procesul împotriva Guvernului, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), în speţa legată de refuzul de a organiza alegeri locale parţiale în peste 50 de localităţi în care a devenit vacant mandatul de primar.

Decizia vine după ce şi Curtea de Apel Bucureşti i-a dat câştig de cauză lui Ludovic Orban, în luna martie, şi a obligat Guvernul României şi pe premierul de la acea dată, Nicolae Ciucă, să organizeze alegeri locale parţiale.

În pofida deciziei primei instanţe, Guvernul României a depus recurs.

„De peste un an de zile, Guvernul refuză să respecte dreptul de vot a sute de mii de cetăţeni români care au dreptul să îşi aleagă primarul. Legea dispune ca, în termen de 90 de zile, de la vacantarea unei funcţii de primar sau de la dizolvarea unui consiliu local, Guvernul are obligaţia să organizeze alegeri. Guvernul refuză să organizeze locale în peste 50 de localităţi de peste un an de zile. Este un atac împotriva democraţiei, împotriva dreptului de a alege şi de a fi ales al cetăţenilor din acest comunităţi locale.

Ca să aduc aminte de o vorbă românească – cine fură azi un ou, mâine va fura un bou, aşa e şi cu organizarea de alegeri. Cine refuză să organizeze alegeri locale în localităţi în care s-a vacantat funcţia de primar, nu este exclus să refuze să organizeze alegeri parlamentare, atunci când va veni timpul alegerilor parlamentare sau orice alt tip de alegeri. Guvernul atacă democraţia şi a ajuns să reprezinte un grav pericol pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor români”, a afirmat Ludovic Orban.