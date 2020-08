Ludovic Orban, despre moțiunea de cenzură: 'Eu nu i-aş spune moţiune de cenzură, ci poţiune de cianură'

Moţiunea de cenzură este "un act de iresponsabilitate", în condiţiile în care actualul guvern se confruntă, în ultimele luni, "cu provocări fără precedent", a declarat, joi, la Braşov, premierul Ludovic Orban, lider al PNL, care a adăugat că, personal, el i-ar spune "poţiune de cianură", informează Agerpres.

"Să laşi ţara fără guvern în condiţiile în care trebuie să luptăm împotriva răspândirii virusului, în condiţiile în care trebuie implementat planul de relansare economică pe care l-am adoptat, când trebuie să pregătim programul de rezilienţă şi recuperare care este indispensabil pentru absorbţia celor peste 30 de miliarde de euro pe care le avem din facilitatea rezilienţă şi recuperare, în condiţiile în care Guvernul trebuie să pregătească baza negocierii pentru Acordul de parteneriat cu UE privitor la viitorul exerciţiu financiar multianual - bugetul 2021-2027 prin care România va beneficia de peste 46 de miliarde de euro, când trebuie pregătită începerea şcolii şi aşa mai departe, adică Guvernul este confruntat cu provocări fără precedent de luni bune, în aceste condiţii să vină un partid să depună moţiune de cenzură, să lase ţara fără guvern, este un act de iresponsabilitate faţă de destinul acestei ţări", a afirmat prim-ministrul.

El a menţionat că i-ar spune mai degrabă "poţiune de cianură", cu care PSD vine din nou să otrăvească România.

"Eu nu i-aş spune moţiune de cenzură, ci poţiune de cianură. (...) Este un act de iresponsabilitate politică să depui moţiune de cenzură, să profiţi de o majoritate care a rezultat în urma unor alegeri de acum aproape 4 ani de zile, pentru a întoarce România înapoi. Din fericire, în 4 noiembrie, guvernarea PSD, care făcea un rău imens României, a fost oprită ca prin minue. Din punctul nostru de vedere, PSD nu mai are ce să caute la guvernare, iar cei care vor hotărî cine va guverna ţara sunt românii, care sunt chemaţi la urne la alegerile locale din 27 septembrie şi la cele parlamentare pe 6 decembrie", a subliniat Orban.

Solicitat să dezvăluie numele parlamentarilor de la alte formaţiuni cu care a negociat, liderul PNL a replicat: "Negocierile nu sunt publice, ar fi culmea să vă dau acum lista cu parlamentarii cu care am negociat, ca să ştie PSD cu cine am negociat. (...) Voi comunica o previziune înainte de vot, aşa cum am făcut şi la celelalte evenimente importante, moţiuni".