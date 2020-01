Lungmetrajul ''1917'', cel mai bun film la gala premiilor Sindicatului Producătorilor Americani

Lungmetrajul ''1917'', dedicat Primului Război Mondial, în regia britanicului Sam Mendes a fost propulsat printre peliculele favorite la Oscar după ce a primit trofeul pentru cel mai bun film în cadrul celei de-a 31-a ediţii a galei Sindicatului Producătorilor Americani (Producers Guild Awards - PGA), desfăşurată sâmbătă la Hollywood Palladium, Los Angeles, informează Press Association, citată de Agerpres.

Prezent pe scena galei pentru a-şi primi distincţia ''Darryl F. Zanuck pentru cel mai bun producător al unui lungmetraj'', cineastul Sam Mendes a elogiat ''eforturile incredibile'' ale echipei şi actorilor menţionând că munca la ''1917'' - care a fost filmat astfel încât acţiunea să pară redată dintr-o singură mişcare a camerei - a fost ''smerită şi plină de bucurii, pe departe cea mai bună experienţă a vieţii mele profesionale''.În categoria principal, au mai fost nominalizate peliculele: ''Ford v Ferrari'', ''The Irishman'', ''Jojo Rabbit'', ''Joker'', ''Knives Out'', ''Little Women'', ''Marriage Story'', ''Once Upon a Time in Hollywood'' şi ''Parasite''.''1917'' a primit 10 nominalizări la Oscar, inclusiv la categoriile ''cel mai bun film'', ''cel mai bun regizor'', ''cea mai bună imagine''.Gala Sindicatului Producătorilor Americani este considerată un barometru important pentru premiile Oscar, un număr de 21 de pelicule încununate în cadrul celor 30 de ediţii precedente fiind apoi desemnate ''cel mai bun film'' la ceremonia prestigioaselor distincţii ale Academiei de Film Americane.

Citește și: După ce a descoperit că românii sunt LENEȘI, ministrul Muncii anunță RESETAREA ANOFM: A fost o perioadă de congrese



La categoria televiziune, printre câştigători s-au numărat producătorii serialului de succes ''Fleabag'', creat de Phoebe Waller-Bridge, care a primit trofeul pentru ''cel mai bun serial de comedie'', iar ''Succession'', produs de HBO, a fost încununat la categoria ''cel mai bun serial dramatic''.



Producătorii ''Chernobyl'' au fost recompensaţi în categoria ''cel mai bun producător al unui serial în format limitat'', iar la categoria ''cel mai bun producător al unui lungmetraj difuzat în streaming sau televizat'' au fost premiaţi realizatorii ''Apollo: Missions To The Moon''.



În categoriile onorifice, actriţa Octavia Spencer a primit distincţia Visionary Award. Directorul de programe al Netflix, Ted Sarandos, a fost recompensat cu Milestone Award, iar scenarista Marta Kauffman, cu premiul Norman Lear pentru realizări în domeniul televiziunii.



Brad Pitt împreună cu partenerii săi de la compania de producţie Plan B, DeDe Gardner şi Jeremy Kleiner, au primit premiul ''David O. Selznick''.