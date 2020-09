Lungmetrajul georgian 'Beginning', de Dea Kulumbegashvili, marele câştigător la Festivalul de la San Sebastián

Lungmetrajul georgian „Dasatskisi/ Beginning”, de Dea Kulumbegashvili, este marele câştigător al celei de-a 68-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la San Sebastián, unde a obţinut patru trofee, inclusiv pentru cel mai bun film şi pentru regie, în timp ce documentarul produs de Johnny Depp despre liderul trupei The Pogues a primit premiul special al juriului.

„Beginning”, primul lungmetraj al regizoarei georgiene, a fost recompensat, la gala de sâmbătă seară, cu trofeele Concha de Oro (Scoica de aur) - pentru cel mai bun film, Concha de Plata (Scoica de argint) - pentru regie, Concha de Plata - pentru cea mai bună actriţă (Ia Sukhitashvily) şi cu premiul juriului pentru cel mai bun scenariu (Dea Kulumbegashvili, Rati Oneli), potrivit news.ro.

Mesajul transmis de preşedintele juriului, cineastul italian Luca Guadagnino, a fost ferm: „Beginning” este filmul festivalului.

Este pentru a treia oară în istoria festivalului când o producţie regizată de o femeie obţine Concha de Oro.

„Beginning” este povestea opresiunii la care este supusă o femeie din Georgia rurală: ca soţie a liderului unei comunităţi Martorii lui Iehova şi, ca femeie, violenţei de gen.

Filmul danez „Druk/ Another Round”, de Thomas Vinterberg, favorit pentru marele trofeu, a fost premiat la categoria „cel mai bun actor”, trofeu care a fost acordat ex aequo celor patru protagonişti: Mads Mikkelsen,Thomas Bo Larsen, Magnus Millang şi Lars Ranthe.

„Another Round” porneşte de la teoria conform căreia ne naştem cu o cantitate mică de alcool în sânge şi că o uşoară stare de ebrietate ne deschide mintea spre lumea din jurul nostru, reducându-ne problemele şi sporind creativitatea. Încurajaţi de această teorie, Martin şi trei dintre prietenii lui, toţi profesori, pornesc într-un experiment. Ei menţin un nivel constant de beţie pe durata întregii zile.

Premiul special al juriului a mers la „Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan”, regizat de Julian Temple.

Produs de Johnny Depp, prieten al lui MacGowan, documentarul face cronologia anilor de glorie şi de excese ai muzicianului acum în vârstă de 62 de ani.

Cea de-a 68-a ediţie a festivalului spaniol a avut loc în condiţii speciale - număr limitat de spectatori, distanţare fizică, purtarea obligatorie a măştii sanitare -, iar acesta a fost al doilea eveniment major de gen din Europa post-izolare, după Festivalul de Film de la Veneţia.

Palmaresul ediţiei este completat de: „Ane”, de David Pérez Sañudo, desemnat cel mai bun film basc; Yûta Tsukinaga - premiat pentru imaginea filmului „Any Crybabies Around”; „A metamorfose dos passaros”, de Catarina Vasconcelos (Portugalia) - premiul secţiunii Zabaltegi-Tabakalera; „Nunca, casi nunca, a veces, siempre”, de Eliza Hittman - premiul TVE Otra Mirada; „Sin señas particulares”, de Fernanda Valadez (Mexic, Spania) - premiul secţiunii Horizontes; „La última primavera” (Spania, Olanda), de Isabel Lamb - premiul New Directors.