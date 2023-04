Lupte crunte în Sudan - SUA, ONU și UE, în stare de alertă: Se încearcă evacuări a europenilor și personalului ambasadelor. Angajaţi ai ONU au fost ucişi /Video

Uniunea Europeană îşi intensifică contactele pentru a obţine o încetare a focului în Sudan şi pentru a-i putea evacua pe cale terestră pe cei aproximativ 1.500 de cetăţeni ai săi prinşi în luptele de la Khartoum, a declarat vineri un oficial european. "Evacuarea nu va fi posibilă prin aeroport, care este închis, ci pe cale terestră şi avem nevoie de o încetare a focului de trei zile pentru a efectua o astfel de operaţiune", a declarat acesta pentru AFP.

"Condiţiile de securitate nu sunt întrunite pentru a avea în vedere o astfel de operaţiune în acest moment, dar vom fi pregătiţi când va veni momentul", a adăugat el.

Operaţiunea este coordonată de Franţa şi Grecia, a precizat diplomatul.

Situaţia din Sudan va fi discutată la reuniunea miniştrilor de externe ai UE care va avea loc luni la Luxemburg.

Şeful diplomaţiei UE, Josep Borrell, îşi intensifică între timp contactele cu liderii ţărilor din regiune. El s-a întâlnit cu secretarul general al Ligii Arabe şi cu ministrul egiptean de externe.

Lupte intense au loc între armata regulată a generalului Abdel Fattah al-Burhane, liderul de facto al Sudanului de la lovitura de stat din 2021, şi forţele paramilitare de sprijin rapid RSF ale generalului Mohamed Hamdane Daglo.

UE are o delegaţie la Khartoum, iar şapte ţări (Franţa, Germania, Italia, Spania, Olanda, Grecia şi Republica Cehă) au reprezentanţe în capitala sudaneză.

"Depinde de organizaţiile africane să facă eforturi în vederea unei încetări a focului. Este în joc stabilitatea regiunii", a insistat o sursă europeană.

Beligeranţii au ignorat până acum apelurile repetate la încetarea focului măcar cu ocazia Eid-el-Fitr, sfârşitul lunii sfinte a Ramadanului.

La rândul său, Pentagonul se pregăteşte pentru o evacuare a Ambasadei SUA din Sudan. Nu va fi uşor să scoată personalul, au recunoscut unii oficiali americani, ca să nu mai vorbim de cei aproximativ 19.000 de cetăţeni americani despre care se crede că se află în Sudan, relatează The New York Times.

SUA mută mai multe trupe în Djibouti, unde are o bază. Mişcările au loc în condiţiile în care luptele s-au intensificat în Sudan. Un bombardament întreprins de avioane de război în centrul capitalei Khartoum a fost unul dintre cele mai înfricoşătoare atacuri de până acum.

Spaţiul aerian al Sudanului este închis, iar aeroportul internaţional din Khartoum a fost, la rândul său, ţinta unor bombardamente intense, lăsând avioane distruse pe pistă.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că, din cauza luptelor de acolo, o evacuare nu este în prezent sigură.

Bilanţul victimelor a crescut la peste 400 de morţi şi peste 3.500 de răniţi, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, după ce confruntările dintre doi generali au perturbat tranziţia statului către o democraţie condusă de civili.

António Guterres, secretarul general al ONU, a cerut o încetare a focului de trei zile pentru a respecta sărbătoarea Eid al-Fitr, dar apelul său a rămas fără răspuns, în timp ce milioane de oameni sunt prinşi ca într-o capcană şi nu au cum să se apere de atacurile reciproce sângeroase ale celor doi comandanţi.

Focuri de armă au străbătut vineri cartierele rezidenţiale din capitala Sudanului, Khartoum, la începutul sărbătorii musulmane Eid al-Fitr, după ce armata a desfăşurat pentru prima dată trupe de infanterie pe străzi, în lupta sa de aproape o săptămână cu forţa paramilitară RSF, relatează Reuters.

Soldaţii şi paramilitarii înarmaţi din Rapid Support Forces (RSF) au tras unii în ceillalţi în cartierele din oraş, inclusiv dimineaţă devreme, în timpul chemării la rugăciunile speciale ocazionate de sărbătoarea musulmană.

Tirurile au răsunat fără pauză toată ziua, punctate de zgomotul asurzitor al artileriei şi al loviturilor aeriene.

Imaginile filmate cu drona arată multiple coloane de fum în Khartoum şi în oraşele surori de pe Nil, care împreună constituie una dintre cele mai mari zone urbane din Africa.

Luptele au ucis sute de persoane, în principal în capitală şi în vestul Sudanului, făcând ca a treia ţară ca mărime de pe continent - unde aproximativ un sfert din populaţie se baza deja pe ajutor alimentar - să se transforme într-un dezastru umanitar.

Efortul internaţional pentru un armistiţiu temporar care să permită civililor să ajungă în siguranţă şi să îşi viziteze familiile în cele trei zile de sărbătoare a eşuat până acum. Cu aeroportul prins sub foc şi cerul nesigur, statele occidentale nu şi-au putut evacua personalul ambasadelor.

La Washington, Casa Albă a declarat vineri dimineaţă că nu a fost luată încă nicio decizie de evacuare a personalului diplomatic american, dar că SUA se pregătesc pentru o astfel de eventualitate, dacă va fi necesar.

Cel puţin cinci lucrători umanitari au fost ucişi, inclusiv trei de la Programul Alimentar Mondial, care şi-a suspendat între timp operaţiunea din Sudan - una dintre cele mai mari misiuni de ajutor alimentar din lume.

Un angajat al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie a fost ucis vineri în schimbul de focuri din oraşul El Obeid.

În loc de o încetare a focului, armata ţării a continuat să avanseze, luptând cu RSF pe teren, după ce anterior s-a limitat în mare parte la atacuri aeriene şi bombardamente de artilerie în întreaga capitală. Armata a declarat că a început "curăţarea treptată a focarelor de rebeli din jurul capitalei".

Lupta pentru putere a izbucnit la sfârşitul săptămânii trecute.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat că cel puţin 413 persoane au fost deja ucise şi mii de persoane au fost rănite în conflict, spitalele fiind atacate.

Până la 20.000 de persoane au fugit în Ciadul vecin.

Mii de persoane au înfruntat luptele şi vineri pentru a fugi din Khartoum, au declarat martorii, deplasându-se spre sud, în statul Al Gezira, sau spre nord, în statul River Nile, unii dintre ei încercând să meargă mai departe, în Egipt.

"Un număr din ce în ce mai mare de persoane rămân fără hrană, apă şi energie electrică, inclusiv în Khartoum", a declarat biroul umanitar al ONU într-o actualizare a situaţiei.

Dincolo de capitală, cele două tabere se luptă în regiunea vestică a Darfurului, unde în 2020 a fost semnat un acord de pace parţial într-un conflict de lungă durată care a dus la acuzaţii internaţionale de crime de război împotriva fostului dictator Bashir.

În El Fasher, în nordul Darfurului, o maternitate reamenajată pentru a trata victimele luptelor a fost copleşită şi a rămas rapid fără provizii, a declarat Cyrus Paye, coordonator al grupului umanitar Medici fără Frontiere. Toate celelalte spitale din oraş au fost închise. Majoritatea celor 279 de pacienţi răniţi pe care spitalul i-a primit începând de sâmbătă erau civili loviţi de gloanţe rătăcite, mulţi dintre ei copii, iar 44 au murit, a precizat el.

Un alt grup de medici a declarat că cel puţin 26 de persoane au fost ucise joi în oraşul El-Obeid, la vest de Khartoum.

Martorii au descris, de asemenea, jafuri generalizate.

Sudanul se învecinează cu şapte ţări şi se află între Egipt, Arabia Saudită, Etiopia şi regiunea volatilă Sahel din Africa. Ostilităţile riscă să amplifice tensiunile regionale.

Violenţele au fost declanşate de dezacordul asupra unui plan - susţinut la nivel internaţional - de formare a unui nou guvern civil, la patru ani de la căderea dictatorului Omar al-Bashir, în urma protestelor în masă, şi la doi ani după o lovitură de stat militară.

Ambele părţi o acuză pe cealaltă parte că a împiedicat tranziţia.

NOW! BREAKİNG NEWS ???????????? Intense clashes and explosions are taking place in the capital of Sudan. #Sudan #Khartoum #السودان #الخرطوم pic.twitter.com/S9G2vDwRsb

THEY KILLED MY FRIENDS



Heartbreaking stories are emerging from the devastating violence in Sudan. Here, a young boy describes how bombs have killed his friends, and pleads for the fighting to stop.#Khartoum #Sudan pic.twitter.com/860rYatWjT