Mă gândesc mereu să mă întorc în țară, dar când mă uit la știri mă răzgândesc (tânăr român IT-ist stabilit în Olanda)

Dorul de casă nu iartă pe nimeni... dar el se vindecă repede după un zapping prin principalele TV-uri de știri românești.

În ultimii ani, tot mai mulți tineri au început să își îndrepte atenția către domeniul IT. Facultățile de informatică sunt și ele la mare căutare, dar cu toate acestea, există și mulți absolvenți care aleg să profeseze în străinătate.

Motivele, susține un tânăr din Iași care lucrează în Olanda, sunt multiple. Conform acestuia, salariile la început de carieră sunt mai bune decât în România, iar acest lucru îi atrage pe mulți informaticieni la început de drum, relatează Adevarul.

Codrin, absolvent al Liceului de Informatică „Grigore Moisil" din Iași, a ales să studieze informatica în peste hotare, mai exact în Olanda, unde s-a stabilit imediat după terminarea studiilor.

„Am ales să continui să lucrez în străinătate după ce am terminat facultatea de informatică în Olanda. Astfel, m-am stabilit în această țară. Am ales să fac acest lucru pentru că aici, pozițiile de Junior, după terminarea studiilor, sunt mai bine plătite decât în România. Totodată, nu lucrez pentru o firmă de outsourcing, cum sunt mai toate firmele din Iași sau din România. Un tânăr la început de carieră, care se angajează în domeniul IT, pornește cu un salariu de aproximativ 2.400 euro net", a povestit Codrin.

Taxele mai mici, un alt punct de atracție

Tânărul în vârstă de 28 de ani a vorbit și despre un tratează statul angajații în Olanda. Astfel, taxele mai mici, calculate cu atenție, sunt un alt motiv pentru care mulți tineri din România aleg să părăsească țara. Totodată, performanța la locul de muncă este răsplătită în mod corect, iar creșterile salariale sunt periodice.

„În primul rând, aici taxele la stat sunt calculate în funcție de cât câștigi lunar. Astfel, taxele sunt progesive în funcție de nivelul salarial. Un salariu mai mic va conduce, automat, la taxe mai mici și la un salariu net mai mare. În fiecare an există patru evaluări, la final de an se oferă creșteri salariale în funcție de inflație, de performanțele personale și de promovări. Totodată, se ia în calcul și performanța firmei. Astfel, poți să ai parte de o creștere salarială considerabilă, având în vedere că se ține cont de cheltuielile zilnice pe care le are un om. Mă gândesc de multe ori să mă întorc în țară, dar când mă uit la știri mă răzgândesc"“ a mai povestit tânărul ieșean.

IT-iștii cu experiență, la mare căutare

Chiar și peste hotare, IT-iștii sunt la mare căutare. Cei mai căutați sunt angajații cu experiență sau cei care au terminat studii superioare în acest domeniu.

„Se caută tot mai mult IT-iști cu experiență, deoarece există foarte multe persoane, la nivel de junior, care termină un curs de câteva luni și nu sunt tocmai bine instruite pentru a se încadra imediat pe piața muncii", a adăugat Codrin.