Mai mult activism, mai puțină muncă. Șeful interimar al DNA și-a încălcat promisiunea legată de Dragnea

Procurorul-șef interimar al DNA, Nistor Călin, își vede candidatura la pentru un mandat „plin” umbrită de dosarul Tel Drum. Deși a promis în repetate rânduri că dosarul va fi trimis instanței până la finalul anului, acest lucru nu s-a mai întâmplat. Procuror de caz este Alexandra Lăncrănjan, lider al Asociației Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor, organizație foarte activă în ultimele luni în spațiul public, cu poziții pe diverse teme.

În luna martie a acestui an, Nistor Călin afirma că speră că dosarul va ajunge în instanță într-un termen „nu foarte îndelungat”. Pe 8 noiembrie, optimismul șefului DNA creștea. "Săptămâna trecută, s-a pronunțat Tribunalul Teleorman, a fost respinsă acea cerere de confirmare a redeschiderii urmăririi penale, am discutat cu procurorul de caz și șeful de secție, sper ca într-un termen rezonabil să fie dată soluția în acest dosar", a declarat, la sosirea la Parchetul General, șeful interimar al DNA. Întrebat ce înseamnă termen rezonabil, Călin Nistor a replicat: "Nu știu. Până la sfârșitul anului sigur se va da o soluție. Sper. Sper că va fi soluționat cu o soluție legală".

Șeful interimar al DNA revenea la acest subiect pe 30 octombrie. „Procurorul este independent pe soluție și pe activitatea de urmărire penală. Practic, despre dosarul Tel Drum, eu sper că până la sfârșitul anului procurorul de caz să dea o soluție. Am avut o discuție cu șeful de secție și procurorul de caz. Probabil până la sfârșitul anului va fi dată o soluție în acel caz”, a precizat Nistor Călin.

În fine, pe 12 noiembrie, Nistor Călin afirma la Adevărul Live: „Dosarul Tel Drum este în faza de urmărire penală, am avut discuții cu șeful de sectie si procurorul de caz și sper ca, într-un termen rezonabil, să se dea o soluție. Eu am avansat mai multe termene, au fost depășite, sper ca la finalul acestui an sa fie gata. De ce au fost depășite? Procurorul de caz are tempoul lui, are și alte cauze.”

Pe 13 noiembrie 2017, DNA anunţa că Liviu Dragnea este urmărit penal de procurorii anticorupţie pentru constituire de grup infracţional, abuz în serviciu şi infracţiuni referitoare la fraudare de fonduri, fapte care ar fi fost săvârşite în dosarul Tel Drum, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman.



DNA preciza că dosarul s-a constituit pe baza unei sesizări a Oficiului European Antifraudă (OLAF) transmise la 30 septembrie 2016, privind suspiciunea săvârşirii mai multor infracţiuni, între care obţinerea nelegală, pe bază de documente false, a unor finanţări din fonduri europene pentru lucrări de reabilitare de drumuri judeţene.