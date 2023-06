Maia Sandu, reacție-fulger după atacul armat din aeroport: Mobilizare generală pe tot teritoriul R. Moldova

Organele de forță sunt mobilizate pe tot teritoriul Republicii Moldova, spune, vineri, președinta Maia Sandu, după atacul din Aeroportul Internațional Chișinău, în urma căruia doi oameni au murit, anunță Mediafax.

„Azi la Aeroport a avut loc un incident grav în care un cetățean străin, ce a primit refuz de intrare în țară de la autoritățile Republicii Moldova, a împușcat mortal două persoane - un polițist de frontieră și un angajat din securitatea aeroportuară. Transmitem sincere condoleanțe familiilor și rudelor îndoliate - pierderea celor dragi este o durere nemărginită pentru familii. Este o zi tristă pentru noi toți”, spune Maia Sandu.

„Instituțiile statului sunt în alertă sporită, poliția și organele de forța sunt mobilizate pe tot teritoriul Republicii Moldova”, a mai spus Sandu.

Mai multe împușcături au avut loc vineri, în jurul orei 17.00 la Aeroportul Internațional Chișinău. Conform unor informații, focurile au fost trase de un bărbat care aterizase cu o cursă din Turcia, surse citate de pulsmedia.md arătând că este vorba de un cetățean rus, posibil mercenar din cadrul Wagner. Atacatorul a fost reținut.

Official statement from the Government of Moldova regarding the shooting at Chișinău Airport:



“At the Chișinău International Airport, a foreign national was denied entry into the Republic of Moldova. While being escorted to the return area, the individual seized the firearm of a… pic.twitter.com/ympwJel07I