Majestatea Sa Margareta și Principele Radu au avut o întâlnire cu comunitatea românească din Spania, la Toledo

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, şi Alteţa Sa Regală Principele Consort Radu s-au deplasat joi la Toledo, capitala provinciei cu acelaşi nume din comunitatea autonomă Castilia-La Mancha, unde se află o importantă comunitate românească, în cadrul vizitei pe care o efectuează săptămâna aceasta în Regatul Spaniei, anunță Agerpres.

La sosirea la Toledo, la aproximativ 70 de kilometri de capitala Madrid, cei doi, însoţiţi de ambasadorul României în Regatul Spaniei, George Gabriel Bologan, au fost întâmpinaţi de primarul localităţii, Carlos Velazquez şi de consulul României la Ciudad Real, Florenţa Ciobotaru, în sediul primăriei din inima oraşului istoric, înscris pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Aflată pentru prima dată la Toledo, Majestatea Sa Margareta a remarcat frumuseţea aparte a acestui oraş-monument, cu o istorie de peste 2000 de ani, un adevărat labirint hipnotizant de străzi înguste, ziduri străvechi şi clădiri medievale, ce reflectă la fiecare pas un potpuriu de influenţe culturale, amprenta numeroaselor popoare care i-au marcat trecutul, dar şi prezentul.

Custodele Coroanei Române şi Principele Consort s-au deplasat ulterior la Centrul Cultural San Marcos din Toledo unde zeci de reprezentanţi ai comunităţii româneşti în Spania i-au aşteptat în prag cu pâine şi sare, dar şi cu palincă tradiţională adusă din România.

În mijlocul comunităţii româneşti, Majestatea Sa Margareta şi Principele Consort Radu au fost ascultaţi cu căldură şi emoţie de cei prezenţi, majoritatea membri ai asociaţiilor de români din diaspora, de toate vârstele şi cu diferite ocupaţii, de la artişti, la reprezentanţi ai cultelor sau elevi, unii dintre ei stabiliţi de decenii în Spania, alţii născuţi în această ţară, cu toţii, însă, uniţi de originile româneşti şi de limba română.

"Coroana e a românilor, nu a României"

"Îmi face o mare plăcere să îi cunosc pe unii dintre românii care sunt aici", le-a transmis celor prezenţi Custodele Coroanei, Margareta, care a mulţumit pentru primirea călduroasă.

La rândul său, Principele Radu şi-a exprimat bucuria resimţită la întâlnirea cu membrii comunităţii româneşti. "Suntem fericiţi că vă pătrundem în casă, sperăm să vă pătrundem şi în suflet", le-a transmis el românilor din sală. "Nu venim atât de des pe cât am vrea, dar nu uităm niciodată că România este peste tot, şi la Toledo, şi suntem fericiţi să vă vedem alături de noi", a adăugat Alteţa Sa.

Principele Consort Radu a reiterat la Toledo principalul obiectiv al vizitei în Regatul Spaniei. "Nu am venit aici întâmplător, ci pentru că toată viaţa noastră s-a schimbat atunci când Ucraina a fost invadată. Am avut grijă şi de noi, dar în special de românii din Republica Moldova care sunt mult mai vulnerabili şi mai năpăstuiţi decât noi şi pentru că Spania conduce Uniunea Europeană pentru şase luni şi Madridul este capitala Europei, am venit să le spunem şi lor că o parte din România, din trupul ţării, nu va rămâne de izbelişte şi că oamenii de acolo au dreptul să decidă singuri ce fel de viaţă doresc în continuare, nu să le fie decisă de alţii", a declarat Alteţa Sa.

"Aici nu trebuie să baţi prea mult ca uşa să se deschidă", a precizat Principele Radu amintind apropierea dintre România şi Spania, dintre cultura, limba şi temperamentul locuitorilor celor două ţări. "Aşa că sperăm că aceste şase luni în care ei conduc destinele Europei, aşa cum am făcut-o şi noi, în urmă cu patru ani, să aducă ceva mai mult bine pentru toţi românii, deoarece Coroana e a românilor, nu a României, şi sperăm ca toţi, inclusiv cei care au astăzi mult mai puţine speranţe decât noi, cei din această sală, să aibă un viitor mai bun".

Ambasadorul României în Regatul Spaniei, George Gabriel Bologan, a declarat că prezenţa Majestăţii Sale şi a Alteţei Sale Regale în Spania "este un mesaj pentru normalitate, pentru a trezi în fiecare dintre noi acel sentiment al întâlnirii cu istoria şi al responsabilităţii pe care o avem faţă de prezent privind înspre trecut".

De asemenea, ambasadorul Bologan a subliniat implicarea Casei Regale, care susţine valorile europene, "această construcţie unică care este Uniunea Europeană, destinul şi viitorul alături de spanioli, belgieni, italieni şi alte naţionalităţi".

"Casa Regală este un simbol al libertăţii, iar libertatea ca esenţă a vieţii nu ne permite să tolerăm nicio formă de totalitarism. Şi nici mesaje care să ne îndepărteze de valoarea europeană", a subliniat ambasadorul României în Spania.

"O dată în viaţă"

Membrii comunităţii româneşti în Spania prezenţi în sală, unii dintre ei sosiţi de la distanţe considerabile pentru a asista la acest eveniment, au avut ocazia să discute personal cu reprezentanţii Casei Regale şi să se fotografieze cu Majestatea Sa Margareta şi Principele Consort Radu.

Una dintre persoanele prezente în sală, Mihaela Angelescu, originară din România şi stabilită în Spania de 24 de ani, în apropiere de Toledo, a declarat că acesta a fost un eveniment unic. "Când am confirmat prezenţa la această întâlnire am spus că se numără printre lucrurile care se întâmplă o dată în viaţă. Îi mulţumim Majestăţii Sale pentru sprijin şi o mai aşteptăm la noi în comunitate", a spus ea.

Violeta Vârtic, profesoară şi preşedinta Asociaţiei hispano-române din Provincia de Cuenca, a venit special la acest eveniment, de la două ore şi jumătate distanţă. "Am avut speranţa că o s-o văd pe Majestatea Sa, dată fiind activitatea dumneaei atât de intensă. Am sperat că acest lucru îi va trezi cândva şi interesul de a vizita comunităţile româneşti mari, ca cele din Spania sau Italia. Oriunde ar fi avut loc această vizită ne-am fi deplasat acolo, pentru a transmite salutul românilor", a spus românca stabilită în Spania de 23 de ani.

Majestatea Sa Margareta, alături de Alteţa Sa Regală Principele Consort Radu, efectuează, în perioada 25 - 29 septembrie, o vizită în Regatul Spaniei, în contextul preşedinţiei acestei ţări la Consiliul Uniunii Europene.

În a treia zi a vizitei lor, miercuri, Majestatea Sa Margareta şi Principele Consort Radu au fost primiţi la sediile Gărzii Civile spaniole şi Ambasadei Republicii Moldova la Madrid.

Custodele Coroanei Române şi Principele Consort au vizitat marţi Grădina Botanică Regală din Madrid unde Majestatea Sa Margareta a plantat doi bujori, Floarea Naţională a României. În cursul serii, cei doi au fost oaspeţii Regelui Felipe al VI-lea al Spaniei şi Reginei Letizia, la Palatul Zarzuela, reşedinţa suveranilor spanioli, situată la periferia Madridului, o întâlnire cu caracter privat.

Luni, Custodele Coroanei Române şi Principele Consort au păşit pragul Centrului Satelitar (SatCen) al UE de lângă capitala Spaniei, vizită urmată de un discurs susţinut de Majestatea Sa Margareta la sediul din Madrid al Institutului Regal Elcano pentru Studii Internaţionale şi Strategice. În cadrul discursului său, Custodele Coroanei Române a atras atenţia asupra vulnerabilităţii Republicii Moldova în contextul actual "turbulent" din regiune, subliniind că "UE ar trebui să îşi menţină hotărârea şi să se concentreze pe o eventuală aderare a Republicii Moldova".