Manfred Weber promite o Europă puternică, inteligentă și generoasă, în trei clipuri de campanie sub sloganul 'puterea noastră'

Manfred Weber, capul de listă al dreptei europene, a promis miercuri, în trei clipuri diferite, o Europă "puternică" şi "generoasă", având un slogan de campanie - "the power of we" (puterea noastră) - menit să simbolizeze unitatea UE în faţa crizelor, cu o lună şi jumătate înainte de scrutinul european, relatează AFP, potrivit agerpres.ro.

Germanul care candidează la succesiunea lui Jean-Claude Juncker la preşedinţia Comisiei Europene afirmă că vrea să întoarcă pagina Brexitului pentru a se concentra asupra adevăratelor probleme care îi afectează pe cetăţenii UE.

Sloganul "The power of we" profită şi de faptul că pronumele reprezintă primele două litere din numele Weber şi îşi propune să transmită mesajul: puterea tuturor europenilor şi a lui Manfred Weber.

Cap de listă al Partidului Popular European (PPE), prima forţă politică din Parlamentul European, Manfred Weber se află printre candidaţii bine plasaţi pentru a conduce viitorul executiv comunitar.

În trei clipuri diferite, prezentate miercuri la Casa istoriei europene de la Bruxelles, el îşi prezintă priorităţile pentru UE.

El vrea în primul rând o "Europă puternică", cu mai mulţi poliţişti de frontieră la porţile sale, pentru a lupta mai bine împotriva migraţiei ilegale şi a terorismului.

Apoi el doreşte o "Europă inteligentă", care să coordoneze programele de cercetare pentru combaterea maladiilor, precum cancerul.

Şi, în final, el vrea o "Europă generoasă" cu "un plan Marshall pentru Africa" şi o luptă eficientă împotriva încălzirii climatice.

Acest bavarez discret, care şi-a derulat întreaga sa carieră la Bruxelles, va începe pe 23 aprilie, la Atena, un turneu de campanie în cadrul căruia va merge în numeroase ţări europene şi care se va încheia în Bavaria natală, la Munchen, pe 24 mai, cu două zile înainte de sfârşitul scrutinului.