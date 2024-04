VIDEO ManifestaÅ£ii antiguvernamentale Ã®n Israel: Protestatarii au cerut demisia lui Netanyahu ÅŸi alegeri anticipate

Manifestanţii au cerut, de asemenea, eliberarea tuturor ostaticilor israelieni deţinuţi în Gaza înainte de împlinirea a şase luni de la începerea ostilităţilor.

Mulţi oameni fluturau steaguri israeliene şi purtau pancarte cu imagini ale ostaticilor, cerând guvernului să îi aducă acasă în viaţă.

În Tel Aviv, protestatarii au fost auziţi scandând: "Nu ne este frică; voi aţi distrus ţara, iar noi o vom repara. Îi vrem (pe ostatici) înapoi în viaţă şi nu în sicrie".

Alţi protestatari au fost văzuţi de o echipă CNN ţinând steaguri şi bannere, pe unul dintre ele putându-se citi: "Guvernul care a distrus ţara şi a sfâşiat naţiunea".

Un alt banner cerea "divizarea religiei şi a statului", iar altul arăta că "Netanyahu este periculos pentru Israel".

Protestatarii din Haifa au numit guvernul unul ratat, spunând că Netanyahu este "vinovat, vinovat, vinovat".

"Alegeri acum!", scria pe un banner ţinut de un protestatar.

Se pare că ar fi fost și diverse incidente: o mașină a lovit mai mulți protestatari.

???????????? BREAKING: CAR STRIKES ANTI-NETANYAHU PROTESTERS IN TEL AVIV, 5 INJURED



A vehicle incident during an anti-Netanyahu protest in Tel Aviv has left five individuals injured, one seriously.



Source: @TheInsiderPaper pic.twitter.com/xILZeiTPSy