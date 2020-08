VIDEO Manifestaţii pro şi anti-Lukaşenko la Minsk: protestul faţă de preşedintele Belarus este masiv, se cere să se apere independenţa ţării

Zeci de mii de opozanţi ai lui Aleksandr Lukaşenko s-au strâns la Minsk, duminică, pentru a protesta faţă de realegerea preşedintelui belarus, relatează bbc.com.

“Marşul pentru Libertate” vine în contextul nemulţumirilor din ce în ce mai mari legate de suspiciunile de fraudare a alegerilor şi violenţei poliţiei la protestele de după scrutin.

La manifestaţia pro-Lukaşenko, la care au fost prezenţi mii de oameni, preşedintele le-a spus acestora că eventuale noi alegeri, după cum cere NATO, ar face ca Belarusul să “moară ca naţiune”. “În ciuda tuturor dificultăţilor, am construit o ţară frumoasă împreună. Cui aţi decis să i-o cedaţi? Dacă vrea cineva să predea ţara, nu o voi permite nici mort”, a afirmat Aleksandr Lukaşenko, potrivit rt.com. “Aţi venit aici pentru ca, pentru prima dată într-un sfert de secol, să vă puteţi apăra ţara, independenţa, soţiile, surorile şi copiii”, a mai spus preşedintele belarus, conform BBC.

Lukaşenko a mai afirmat că opoziţia “s-ar târî ca şobolanii afară din gaură” dacă nu ar fi suprimată de această dată. “Acesta va fi începutul sfârşitului vostru. Veţi îngenunchea ca Ucraina şi alte ţări şi vo veţi ruga Dumnezeu ştie cui”.

Potrivit presei, unii angajaţi din sistemul public ar fi fost forţaţi să participe la manifestaţia pro-Lukaşenko sub ameninţarea concedierii.

În timpul discursului preşedintelui, zeci de mii de manifestaţi anti-Lukaşenko s-au strâns în centrul oraşului Minsk pentru a protesta, la apelul rivalei preşedintelui, Svetlana Tihanovskaia, autoexilată în Lituania.

Preşedintele Belarusului de 26 de ani, Lukaşenko a fost reales recent, conform autorităţilor cu aproximativ 80 la sută din totalul voturilor. Rezultatul alegerilor este contestat de belaruşi, care au ieşit în stradă în fiecare zi pentru a protesta.

If 80% of the Belarus electorate supported President Lukashenko, as he claims, where's the comparable (let along far larger) crowd? https://t.co/6cOJx1rqRT