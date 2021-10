Căpitanul naţionalei de fotbal a Germaniei, Manuel Neuer, spune că este pregătit să fie pe teren în meciurile din preliminariile CM 2022, contra României (vineri, la Hamburg) şi Macedoniei de Nord (luni, la Skopje), scrie DPA, citat de agerpres.

Neuer a făcut parte din lotul de 23 de jucători care a efectuat antrenamentul de miercuri, după ce marţi nu participase la pregătire.

Naţionala Germaniei vrea să obţină "cât mai rapid" calificarea la Cupa Mondială 2022, declara marţi fotbalistul Thomas Muller, cu trei zile înaintea meciului împotriva României, din Grupa J a preliminariilor.Selecţionerul Hansi Flick, care a preluat naţionala după EURO 2020, a stabilit obiectivele clare pentru meciurile cu România (8 octombrie, Hamburg) şi Macedonia de Nord (11 octombrie, Skopje) după ce echipa a câştigat luna trecută primele trei partide sub conducerea sa."Vrem să ne ne întoarcem unde am rămas în septembrie. E vorba acum de detalii mai fine. Vrem ca meciurile următoare să jucăm şi mai bine", a declarat extrema Jonas Hofmann, de la Borussia Moenchengladbach.Un obiectiv este "calificarea cât mai rapidă la Cupa Mondială", a spus Thomas Mueller, atacantul lui Bayern Munchen.Germania se va califica la CM 2022 din Qatar dacă va învinge România şi Macedonia de Nord, iar Armenia va pierde puncte în cele două meciuri ale sale."Suntem încă doar la început", a comentat Muller parcursul bun al echipei sub bagheta lui Flick. Din cauza unei accidentări, fotbalistul de 32 de ani a ratat întâlnirile cu Liechtenstein, Armenia şi Islanda.În opinia lui Muller, există "o mică schimbare în bine" după numirea lui Flick, ce a adus la naţională elemente din perioada când o antrena pe Bayern.Antonio Ruediger, fundaşul lui Chelsea, a opinat că Flick este "predestinat" să "unească o echipă".Peste 20.000 de bilete au fost vândute pentru meciul de la Hamburg, la care pot asista până la 25.000 de spectatori în condiţiile pandemiei de coronavirus."Vrem să încântăm publicul de la Hamburg cu un un fotbal ofensiv şi vrem să-i atragem pe toţi fanii naţionalei", a spus Ruediger.Portarul Manuel Neuer, căpitanul naţionalei, nu a putut participa marţi la primul antrenament, el efectuând exerciţii de recuperare în hotelul în care este cazată naţională. Goalkeeperul lui Bayern este aşteptat să fie între buturi la duelurile cu România şi Macedonia de Nord.Flick i-a avut la dispoziţie pe toţi ceilalţi 22 de jucători ai lotului la antrenamentul de pe terenul divizionarei secunde SV Hamburg.Germania este lider în grupa sa de calificare, cu 15 puncte, urmată de Armenia, 11 puncte, România, 10 puncte, Macedonia de Nord, 9 puncte, Islanda, 4 puncte, Liechtenstein, 1 punct, toate având şase jocuri disputate.